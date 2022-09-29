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巴黎時裝周／Jisoo穿網襪甜又辣、車銀優變王子　DIOR蓬裙襯衣重現宮廷風

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記者林明瑋 / 台北報導

2023春夏時裝周走到巴黎，DIOR再度以女性力量為精神，宮廷式的緊身胸衣、蓬裙、細膩的蕾絲，都是過去曾顛覆思想、代表女性的設計，處處細節、華麗優雅。受邀看秀的品牌大使Jisoo，穿著網襪辣秀美腿，「臉蛋天才」車銀優以黑色藤格紋長外套，散發迷人的王子風采。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲Jisoo穿著短洋裝看秀。（圖／品牌提供、翻攝Jisoo IG）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲車銀優散發貴族氣息。（圖／品牌提供，以下同）

DIOR女裝創意總監Maria Grazia Chiuri總是用服裝說著女權的故事，2023春夏系列起源，是一條1950年代的DIOR圍巾，背面印著以蒙田大道（Avenue Montaigne）為中心的巴黎地圖。地圖不只是地圖，也是歷程與軌跡，在1564年主導建造杜樂麗花園（Jardin des Tuileries）的法國王后Catherine de Medici，是更準確的靈感。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲DIOR為2023春夏秀，打造了巴洛克石窟。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲馬甲、蓬裙，刻畫出古典的華麗感，細膩但不繁複厚重。

把Catherine de Medici在政治上的權謀放在一旁，她對時尚的見地，一改當時的穿著風氣，纖細的束腰、高跟鞋，都是她帶入王室，Maria Grazia Chiuri由此得到啟發，在2023春夏系列中重新詮釋了16世紀宮廷衣飾，即便直接看秀不知道背景，也能嗅出她想表達的概念。

DIOR的秀場就在杜樂麗花園，巴洛克石窟造景穿梭了時空，荷蘭雙人組編舞家Imre與Marne van Opstal開場，舞者穿著繪有胸部與肌肉線條的裸色服裝，展現身體線條與張力，模特兒襯著舞蹈魚貫而出。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲美麗的花朵圖案，令人聯想到宮廷與花園。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲碎花、蕾絲，頗有古典襯衣風情。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲優雅的蕾絲貫穿全場。

馬甲塑出腰部線條，硬挺的裙撐效果，讓短蓬裙有洋娃娃般的可愛感，細緻的蕾絲可以想像製作過程有多繁複，不少類似襯衣的設計，顯得又甜又性感，搭配網襪與高跟鞋，讓16世紀的女性力量在現代依然爆發力十足。地圖有延伸的意義，也有直觀地以印花布料製成風衣、休閒短洋裝等，成為古典情懷中的調劑。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲地圖成為布料上的圖案。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供）

▲2023春夏新包相當精彩。

DIOR大秀總是星光熠熠，Blackpink成員各有大牌精品支持，Jisoo是DIOR的品牌大使，以黑色抹胸小洋裝、網襪，穿出微甜小辣的女孩調，車銀優則以藤格紋長外套，內搭針織衫與寬褲，展現出貴族氣息，KOL莫莉也受邀看秀，她興奮地在秀場與車銀優合照，立刻開心po文笑稱：「最近請叫我男神蒐集器！」

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▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲莫莉（左）開心在秀場遇見車銀優。（圖／翻攝molly_chiang IG）

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲羅莎蒙派克（Rosamund Pike）穿黑色斗篷現身看秀。

▲巴黎時裝周DIOR。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲戴著墨鏡的娜塔莉波曼（Natalie Portman）是嘉賓之一。

關鍵字：

巴黎時裝周, 巴黎時裝週, DIOR, 2023春夏, Jisoo, 車銀優, Maria Grazia Chiuri, Catherine de Medici

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