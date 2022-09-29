fb ig video ETtoday search mobile

邵雨薇「黑Bra」透視裝辣翻！　Ozone團內最時尚VS最土成員公開

>

記者王則絲／高雄報導

GUCCI高雄漢神巨蛋專門店於今（29日）改裝重新開幕，邀請到眾多明星包括胡宇威、李霈瑜（大霈）、邵雨薇、劉冠廷、吳念軒和近期人氣超火熱的偶像男團Ozone登場。其中邵雨薇一身透視造型透出內搭「黑Bra」，盡顯好身材辣翻天；Ozone受訪時互相投票指出團內「最時尚」非子翔莫屬，而團員們一致公認穿搭簡直「時尚災難」的成員，則落到了文廷頭上。

▲GUCCI高雄漢神巨蛋專門店開幕活動。（圖／品牌提供）

▲邵雨薇火辣出席GUCCI高雄漢神巨蛋門店改裝新開幕活動。（圖／品牌提供）

邵雨薇今晚選以黑色網狀上衣搭配龐克風的格紋裙裝亮相，透視的面料讓裡頭內搭的黑Bra現形，且裙裝上的拉鍊設計是可一路拉到腰際的，火辣指數破表，邵雨薇也讚：「這套就是要帥、又要電人。」

▲GUCCI高雄漢神巨蛋專門店開幕活動。（圖／品牌提供）

▲GUCCI高雄漢神巨蛋專門店開幕活動。（圖／品牌提供）

▲（上圖）Ozone出席活動，由左至右：周子翔、李哲言、林佳辰、林煥鈞、周祖安、黃文廷。（圖／品牌提供）

Ozone成員們卸下平時的休閒運動服，全員換上了GUCCI EXQUISITE系列華麗服裝，以復古混搭風帥氣現身，超狂人氣讓活動現場聚集一大群粉絲，只為捕捉到偶像的畫面。訪問中問及，成員們之間的私下穿搭誰最時尚？大家有志一同指向子翔，子翔平時喜歡浮誇的單品，連豹紋也能駕馭，此外私下也喜歡套裝的穿搭，今日黑色尼龍材質的潮流風裝扮，就很適合他。

那麼穿搭最災難的人是誰呢？團員們則一致公認是文廷，日常混搭的風格常讓其他成員看不懂，文廷今日挑戰GG緹花的深藍色西裝，讓他感覺特別不一樣：「很低調高級，我平常比較休閒，（一旁成員們偷偷附和：我們都知道）今天這種氣質我很喜歡。」

▲GUCCI高雄漢神巨蛋專門店開幕活動。（圖／品牌提供）

▲胡宇威。（圖／記者王則絲攝）

▲胡宇威穿著adidas X Gucci聯名系列西裝帥氣出席。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

早已是GUCCI活動常客的胡宇威，今晚想當然是穿上了最帥的造型，他身穿adidas X Gucci聯名系列的羊毛格紋西裝外套，化身復古紳士；雖然這回陳庭妮沒有一起出席，但胡宇威依然一眼相中了頭巾單品，想給妮妮綁上，另外，他也很喜歡店中的旅行袋，「蠻適合我們兩個的。」

▲GUCCI高雄漢神巨蛋專門店開幕活動。（圖／品牌提供）

▲GUCCI高雄漢神巨蛋專門店開幕活動。（圖／品牌提供）

▲GUCCI高雄漢神巨蛋專門店開幕活動。（圖／品牌提供）

▲更多與會藝人劉冠廷、大霈、吳念軒。（圖／品牌提供）

本次改裝新開幕的GUCCI高雄漢神巨蛋門店，是從原先2樓的櫃位搬下來，全新1樓門店占地逾百坪，店內有別於常見的大理石地板，採用的是手工打造的漆木地板，為全亞洲唯一的設計店裝，店中陳設男、女裝與配件，並推出2款獨家珍稀蟒蛇皮包款。

▲GUCCI高雄漢神巨蛋專門店開幕活動。（圖／品牌提供）

▲GUCCI高雄漢神巨蛋專門店開幕活動。（圖／品牌提供）

▲GUCCI高雄漢神巨蛋專門店。（圖／品牌提供）

為慶祝GUCCI高雄漢神巨蛋門店重新開幕，GUCCI更特別在高雄展開城市宣傳活動，即日起至10／28號與高雄捷運首度合作，除了有大面積的站內廣告、燈箱，還能看到佈滿GG Logo的列車廂；此外，還派出行動卡車在城市中穿梭。

▲GUCCI高雄漢神巨蛋專門店開幕活動。（圖／品牌提供）

▲GUCCI高雄漢神巨蛋專門店開幕活動。（圖／品牌提供）

▲GUCCI高雄漢神巨蛋專門店開幕活動。（圖／品牌提供）

▲GUCCI於高雄展開城市宣傳。（圖／品牌提供）

關鍵字：

GUCCI, 高雄漢神巨蛋, 邵雨薇, 原子少年, Ozone, 胡宇威, 劉冠廷, 吳念軒, 大霈

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

最不適合當夫妻的星座CP！TOP 1火爆對上穩重　當然火水不容

最不適合當夫妻的星座CP！TOP 1火爆對上穩重　當然火水不容

老套劇情被罵翻！《台北女子圖鑑》金句讓人傻眼、直呼看不下去

老套劇情被罵翻！《台北女子圖鑑》金句讓人傻眼、直呼看不下去

會為愛奮不顧身的3大星座！Top 1付出再多都心甘情願，容易自我感動

會為愛奮不顧身的3大星座！Top 1付出再多都心甘情願，容易自我感動

NET「5件3折」掀搶購之亂　必收單品公開，GU也是小資最愛 大S、具俊曄甜穿GUCCI餵爆米花閃翻　曝「電話求婚」當下心情 貝克漢訓話兒媳離超遠　貝嫂服裝秀謝幕哭了 最能「藏住心事」星座 Top 3！　第一名嘴超緊，委屈到內傷還自己扛 皮膚科醫師曝4種乳霜隱藏妙用法！　搭配濕敷養出透亮水光肌 強尼戴普女友不只懂法律也懂時尚！手拎「超大托特包」有錢也買不到 湯唯胸前「巨大嘴唇」禮服超前衛　攜大勢新女團NMIXX揭新身份

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面