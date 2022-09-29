邵雨薇「黑Bra」透視裝辣翻！　Ozone團內最時尚VS最土成員公開

記者王則絲／高雄報導

GUCCI高雄漢神巨蛋專門店於今（29日）改裝重新開幕，邀請到眾多明星包括胡宇威、李霈瑜（大霈）、邵雨薇、劉冠廷、吳念軒和近期人氣超火熱的偶像男團Ozone登場。其中邵雨薇一身透視造型透出內搭「黑Bra」，盡顯好身材辣翻天；Ozone受訪時互相投票指出團內「最時尚」非子翔莫屬，而團員們一致公認穿搭簡直「時尚災難」的成員，則落到了文廷頭上。

▲邵雨薇火辣出席GUCCI高雄漢神巨蛋門店改裝新開幕活動。（圖／品牌提供）



邵雨薇今晚選以黑色網狀上衣搭配龐克風的格紋裙裝亮相，透視的面料讓裡頭內搭的黑Bra現形，且裙裝上的拉鍊設計是可一路拉到腰際的，火辣指數破表，邵雨薇也讚：「這套就是要帥、又要電人。」

▲（上圖）Ozone出席活動，由左至右：周子翔、李哲言、林佳辰、林煥鈞、周祖安、黃文廷。（圖／品牌提供）



Ozone成員們卸下平時的休閒運動服，全員換上了GUCCI EXQUISITE系列華麗服裝，以復古混搭風帥氣現身，超狂人氣讓活動現場聚集一大群粉絲，只為捕捉到偶像的畫面。訪問中問及，成員們之間的私下穿搭誰最時尚？大家有志一同指向子翔，子翔平時喜歡浮誇的單品，連豹紋也能駕馭，此外私下也喜歡套裝的穿搭，今日黑色尼龍材質的潮流風裝扮，就很適合他。

那麼穿搭最災難的人是誰呢？團員們則一致公認是文廷，日常混搭的風格常讓其他成員看不懂，文廷今日挑戰GG緹花的深藍色西裝，讓他感覺特別不一樣：「很低調高級，我平常比較休閒，（一旁成員們偷偷附和：我們都知道）今天這種氣質我很喜歡。」

▲胡宇威穿著adidas X Gucci聯名系列西裝帥氣出席。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



早已是GUCCI活動常客的胡宇威，今晚想當然是穿上了最帥的造型，他身穿adidas X Gucci聯名系列的羊毛格紋西裝外套，化身復古紳士；雖然這回陳庭妮沒有一起出席，但胡宇威依然一眼相中了頭巾單品，想給妮妮綁上，另外，他也很喜歡店中的旅行袋，「蠻適合我們兩個的。」

▲更多與會藝人劉冠廷、大霈、吳念軒。（圖／品牌提供）



本次改裝新開幕的GUCCI高雄漢神巨蛋門店，是從原先2樓的櫃位搬下來，全新1樓門店占地逾百坪，店內有別於常見的大理石地板，採用的是手工打造的漆木地板，為全亞洲唯一的設計店裝，店中陳設男、女裝與配件，並推出2款獨家珍稀蟒蛇皮包款。

▲GUCCI高雄漢神巨蛋專門店。（圖／品牌提供）



為慶祝GUCCI高雄漢神巨蛋門店重新開幕，GUCCI更特別在高雄展開城市宣傳活動，即日起至10／28號與高雄捷運首度合作，除了有大面積的站內廣告、燈箱，還能看到佈滿GG Logo的列車廂；此外，還派出行動卡車在城市中穿梭。

▲GUCCI於高雄展開城市宣傳。（圖／品牌提供）