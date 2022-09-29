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皮膚科醫師曝4種乳霜隱藏妙用法！　搭配濕敷養出透亮水光肌

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▲▼ 皮膚科醫師教4種乳霜多用法。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲皮膚科醫師分享4種乳霜隱藏妙用，換季用正合適。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導　翻攝小紅書@李藝恩Dr.meili

進入換季時刻，有些人可能會覺得現在用的乳霜不夠滋潤，放到明年再用怕變質，直接丟掉又浪費，別擔心，其實乳霜還有許多隱藏妙用。韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享4種乳霜用法，就算換季也能有效利用，促進抗老、吸收，還能養出透亮水光肌。

▲▼ 皮膚科醫師教4種乳霜多用法。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼ 皮膚科醫師教4種乳霜多用法。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃臉部按摩護理

塗抹抗老乳霜吸收後，可以搭配按摩手法做臉部護理。首先從下巴到太陽穴用力抬起，感受肌肉的收緊，接著以指腹沿著脖子交替按摩，再輕輕按壓顴骨下方、太陽穴、眉心和眉頭，重複3次，可以放鬆肌肉。

▲▼ 皮膚科醫師教4種乳霜多用法。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃水光肌管理

先做濕敷，在濕敷棉上塗抹面霜，10分鐘後將濕敷棉翻過來重新貼在皮膚上，再敷10分鐘，最後取下化妝棉就完成，這樣做可以幫助提高面霜的吸收率。

▲▼ 皮膚科醫師教4種乳霜多用法。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃家庭美容後促滲吸收

使用美容儀後，可以使用熱毛巾覆蓋在臉上敷10分鐘，再塗抹抗老乳霜，從深層到淺層管理，促進膠原生成。

▲▼ 皮膚科醫師教4種乳霜多用法。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

▲▼ 皮膚科醫師教4種乳霜多用法。（圖／翻攝小紅書、ＩＧ）

＃搭配石膏面膜護理

日常清潔後，先厚塗一層乳霜作為打底，並敷上以保濕噴霧噴濕的紗布或是面膜紙來進行保護，再按照3：1的比例調配石膏面膜，並全臉厚敷。石膏面膜放熱的過程，可以促進臉部循環、提高乳霜的吸收率。

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關鍵字：

保養, 護膚, 乳霜, 用法, 萬用, 皮膚科醫師, 醫生

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