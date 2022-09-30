YG彩妝師教「美妝蛋4大正確用法」　 打造持久底妝還能暈染唇彩

▲美妝蛋除了能打造服貼自然底妝，還有許多妙用。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@beautyblender_korea）

記者張毓容／綜合報導 圖／翻攝小紅書@明星化妝師朴東民

說到底妝，應該不少人都是搭配美妝蛋來上妝，但你知道嗎？美妝蛋除了可以上底妝，還有其他上妝妙用！YG旗下擁有15年經驗的韓國明星化妝師朴東民就分享美妝蛋的4種多功能用法，搭配正確使用法，還能避免底妝斑駁卡粉，打造持久服貼的自然妝感。

＃上底妝



美妝蛋最基本的用法就是用來上底妝，用之前要先把美妝蛋打濕，並充分擠乾水分，才能上出輕薄服貼的底妝。朴東民建議先用指腹沾取粉底平鋪在臉上，臉頰、面中、額頭等處用按壓的方式上妝；上了遮瑕的眼下、瑕疵處，則用輕拍手法上妝，不會帶走上好的遮瑕，底妝又能上得自然服貼更持妝。

＃遮瑕用



分不清美妝工具的新手，朴東民很推薦可以用美妝蛋上遮瑕。直接用美妝蛋尖端處沾取遮瑕，點拍在需要瑕疵的地方，能把遮瑕牢牢拍在皮膚上，遮瑕效果好，還不會浮粉脫妝。

＃定妝



美妝蛋還能用來定妝。若是容易出油的油性肌，建議用乾的美妝蛋沾取蜜粉或粉餅，先按壓在T字部位再帶到全臉；若是乾皮人，則可先用定妝噴霧噴濕美妝蛋，按壓在容易卡粉、脫妝的位置，幫助持妝還能減少起皮。

＃其他上妝妙用



無論是用美妝蛋底部沾取腮紅拍上臉，還是用弧面沾取修容，都能在臉上暈染出自然妝感；也可以在嘴唇內側塗上唇膏，再用美妝蛋的尖端部位暈染邊緣，就能暈出自然漸層的唇妝。

►彩妝師曝「8種過期美妝品」神用法！洗刷具、去油污 快速還省錢

►素顏暗沈好顯老！牛爾老師教「調理膚色」8秘訣 養出透亮每肌

►皮膚科醫師曝4種乳霜隱藏妙用法！ 搭配濕敷養出透亮水光肌