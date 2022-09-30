營養師教5招改善「暗沈蠟黃肌」！多吃4種食物很有用

▲營養師分享多吃4種食物能幫助改善暗沈蠟黃膚色。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、IG@etudeofficial

有些人其實肌膚狀況沒有不好，但因為膚色蠟黃暗沈，看起來就讓人感覺疲倦、氣色差，還顯老。營養師陳心驊（菲菲）就分享5招飲食＋生活習慣幫助改善肌膚暗沉無光，想要細緻透亮好膚質就從今天吃起來。

＃攝取富含維生素A、C的食物



維生素A、C能幫助角質分化代謝，平時可多吃像是橘子、木瓜、番茄、南瓜、彩椒、胡蘿蔔等橘紅色蔬菜水果，能輕鬆補充維生素A和C。

＃適當飲用檸檬水



檸檬水可以補充水分，同時補充維生素C，而維生素C能協助合成膠原蛋白。

＃多喝水＋適度運動



平時建議多喝水、養成運動習慣，幫助排尿、排汗促進代謝。

＃多吃優質蛋白質



蛋白質也是合成膠原蛋白的重要原料之一，多攝取優質蛋白質能幫助膠原蛋白合成。而蛋白質可分為植物性和動物性，陳心驊表示，植物性蛋白質的優點在於低膽固醇、低飽和脂肪，可多吃豆類或豆腐、豆漿等豆製品；動物性蛋白質則包含魚類、雞蛋、肉類。

＃做好防曬、保濕護理



除了靠飲食補充營養來內調，外在的保護和護理對肌膚來說也很重要。紫外線會使肌膚流失水分、破壞膠原蛋白，也會使肌膚暗沈、曬出斑點，因此別忘了使用防曬乳、「遮擋躲」等方式做好防曬；此外，皮脂分泌旺盛也容易讓肌膚看起來比較黃、暗沈，適當做好保濕、皮脂分泌管理，也是預防肌膚看起來暗沈蠟黃的秘訣。

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