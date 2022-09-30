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朴敏英與詐欺富豪戀情一日見光死　對比捧Tiffany鑽戒劇照超悲催

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▲▼ 朴敏英 。（圖／翻攝tvN）

▲朴敏英在《月水金火木土》劇照中拿著裝著Tiffany鑽戒的小藍盒，露出甜美笑容。（圖／翻攝tvn_drama IG）

記者陳雅韻／台北報導

36歲南韓女星朴敏英前日被爆祕戀40歲富豪姜鐘賢（音譯），她代步的黃色藍寶堅尼就是男方送的禮物，小倆口已見過雙方家長，看似進度迅速的戀情，卻在曝光後一日見光死，因新歡曾捲入上億元詐欺案，還傳遊走於黑白兩道，朴敏英的經紀公司「Hook娛樂」昨發聲明表示兩人已分手，否認她接受對方金援，對照她正主演的新劇《月水金火木土》劇照拿著裝著Tiffany & Co.鑽戒的Tiffany Blue Box小藍盒甜笑模樣，真是情何以堪。

▲▼ 朴敏英 。（圖／翻攝tvN）

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲朴敏英在新劇《月水金火木土》中戴Tiffany Victoria系列鉑金鑲鑽耳環 ，373,000元。（圖／翻攝tvN Drama）

因韓劇《金秘書為何那樣》走紅的朴敏英，與Tiffany合作密切，3年前曾受邀來台為Tiffany True訂情鑽戒新品發表會站台；此次主演新劇《月水金火木土》完美嬌妻角色，多套造型也都有Tiffany珠寶相伴，包括Victoria系列鉑金鑲鑽耳環、Knot 18K金寬版鑲鑽戒指等。

▲▼ Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany Knot 18K金寬版鑲鑽戒指也出現在《月水金火木土》中，191,000元。（圖／Tiffany提供）

不過最醒目的莫過於《月水金火木土》劇照中，朴敏英所拿的Tiffany求婚單鑽戒了，她穿著粉色露肩洋裝配上Tiffany耳環漾著甜美笑容，彷彿周圍都冒著粉紅泡泡，不過與現實生活相較真是兩樣情，她的富豪新歡姜鐘賢被爆背景不單純，曾涉及詐欺罪被判刑，她只能火速切割自保，戀情僅曝光一天就判出局了。

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關鍵字：

朴敏英, Tiffany

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