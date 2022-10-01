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淡水美食+2！小店的漢堡排吃到濃郁日本味　「杏仁油條刨冰」有哏又好拍

Ean部落閣 Ean

盡是玩樂事，盡玩樂之能事

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文、圖／Ean

旅遊淡水，千萬別老街走到一半就急著回頭，老街尾有幾家用心好店等著探訪，或是趁著秋涼散步走上坡，轉角也許就藏驚喜。像是電影「不能說的秘密」拍攝場景淡江中學旁的巷弄裡，就有一間籌備半年的風格小店「Jiteki 洋食/珈琲」 8 月剛開幕，主要提供日式餐點，我喜歡他們的手作和式漢堡排，口味蠻正統。小店靜靜的開，沒有大張旗鼓、很有自己的個性，因為空間很小也僅 6 個客席，人一多，味道就跑了，隨著年紀越大、我越能欣賞這種獨立小店的可愛任性。

▲空間不大但很用心佈置

▲藏於淡江中學旁的小巷裡，一不留意就會錯過

氛圍，原來是細節的堆疊。記得頭一回來，彷彿走進日劇場景，蠻有「深夜食堂」的溫馨與細膩感。店雖小，但環顧四周就會知道老闆過去半年花了多少心力去找材料與佈置，置身其中，讓人有一秒來到東京巷仔內的錯覺。

食物，確實也蠻日本！細問之下，原來老闆曾在天母一間日本人開的咖哩店工作過，習得日式正統口味的好手藝，源自東京築地湯咖哩的熬煮手法，是把超過十種的香料和蔬果翻炒熟成後再經長時間燉煮。兩次來我都是點手作和式漢堡排，豬牛各半的肉感紮實，搭配生菜絲食用相當爽口。

▲誠意十足的料理，吃了讓人心生滿足

▲推薦手作和式漢堡排

▲幾盞吊燈讓店內的和洋風格再多一些華麗感

老闆也會自己烘豆，若想喝咖啡，可利用中午到下午 3 點這段時間，若是晚餐時段就要碰運氣看老闆是否忙得過來。餐檯小立牌上幾行備註寫道「除非您進門時覺得老闆無所事事，否則皆以備餐及供餐為優先」看完後我倒吸了一口氣。這晚我用完餐，老闆問說「要喝咖啡嗎？」想喝但不敢開口的我終於忍不住興奮回說「你現在無所事事了嗎？」沒有尷尬但笑聲確實又再拉近了彼此距離，倒是準備手沖的那支咖啡豆名字，酷酷的老闆唸得有點尷尬，「草莓波波」喝起來乾淨、頗有果茶感，我蠻喜歡。

▲老闆看似很酷其實有點害羞

▲老闆會在店裡小量烘豆

▲草莓波波，杯子也很有味道

天氣轉涼，吃完餐後不妨散步一下淡水埔頂，先經小白宮再順坡而下走過紅毛城，小漁港旁的朝日夫婦日式刨冰店菜單最近多了一味「杏仁油條」，天涼了感覺蠻合適來上一碗，不過，竟然也是刨冰！這下可有趣了，像分子料理打成奶泡般的杏仁慕斯上，放了一根脆口油條，挖到最裡頭，竟然還藏著小口的油條，完冰之前讓我又再回味一下這古早味。只能說這個口味的刨冰，懷舊的很創新呀！

▲觀音山是來朝日夫婦吃冰的最佳風景

▲古早味的杏仁油條成了日式刨冰，美味與創意兼具！

▲吃完冰後的迷人淡水暮色

/ Info. /

Jiteki 洋食/珈琲
臉書
地址：新北市淡水區真理街 3 號

朝日夫婦
臉書
地址：新北市淡水區中正路233-3號

關鍵字：

Ean, Ean部落閣, 美食, 淡水, 杏仁油條, 漢堡排, 台灣, 朝日夫婦, Jiteki洋食

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