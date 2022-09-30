巴黎時裝周／JAY B、宣美高顏值看秀！　Isabel Marant 慵懶法式穿搭再進化

記者鮑璿安 ／台北報導

許多人認為時尚總是創新，其實巴黎時裝周上Isabel Marant 表現得更念舊些，品牌在最新2023 春夏秀上帶來了屬於1990 年代造型，充滿皮革與絲綢的混搭、低腰褲走入千禧年美學，慵懶又有態度。此外，GOT7 隊長 JAY B、歌手宣美都前來看秀製造話題。

▲超模貝拉哈蒂德、吉吉哈蒂德走秀 。（圖／品牌提供）

Isabel Marant過往熟悉的法式慵懶、波西米亞Boho風格，在本季幻化成對於1990 年代的致意，設計師對於面料與廓形的碰撞堪稱絕妙，表現在皮革與絲綢的混搭、鉤針編織物與皮革的應用，一柔一剛彰顯女性本質。當然很熟悉的復古造型回流了，超模貝拉哈蒂德（BellaHadid）、吉吉哈蒂德（ Gigi Hadid）分別穿著迷彩大衣以及黑色傘狀裙，肩背上大尺寸的流浪包，走出自信、不屑一顧的態度。

▲雪紡與各種材質的多變碰撞， 組成了前往辦公室、海灘隨意穿搭。（圖／品牌提供）

另外，透過雪紡絲綢衣點綴閃亮著金屬光澤的亮片刺繡，加入鏤空剪裁為肌膚找到出口；秀後半段則有滿滿的淡橘色、米白色大地色調以及印花點綴，但輪廓上是奔放率性的，下身以低腰多口袋褲裝、銀色反光褲找回千禧美感。品牌形容本季靈感時提到：「現代多變的設計態度打破時間與空間的界限，遊走於隨性精緻間，魅力恣意盡展。她可能正在離開辦公室、俱樂部或剛從海灘回來，穿著是凌晨四點還是下午四點？她輕鬆的性格和精緻的外表令人著迷。 」試圖打造出多場合式的優雅，越是復古越耐看。

▲（依序）GOT7 隊長 JAY B、歌手宣美都前來看秀 。（圖／品牌提供）

受邀看秀嘉賓GOT7 隊長 JAY B以帥氣黑色外衣亮相，女星宣美則以平口橘色毛衣搭配過膝靴款，營造出絕佳比例，成為熱議話題之一。