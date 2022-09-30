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亮・珠寶／5億藍寶石坐鎮寶格麗展　頂級戒指最討喜

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▲▼ BVLGARI,Graff 。（圖／公關照）

▲歌手黃小琥擔任寶格麗晚宴演唱嘉賓，佩戴總價約38,000,000元Serpenti系列珠寶亮相。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）即起至10月2日舉辦2022頂級珠寶暨複雜腕錶展，展出總值逾30億元的200件作品，前日特別舉辦貴賓晚宴，以戲劇《茶金》入圍第57屆金鐘獎戲劇類最佳男主角獎的男星溫昇豪、擔任當晚演唱嘉賓的黃小琥均佩戴上千萬元珠寶亮相，不僅星光耀眼，VIP的目光也被Magnifica系列鑲嵌29.88克拉枕形切割喀什米爾藍寶石與2顆祖母綠切割鑽石戒指吸引，身價高達5億元，為此次珠寶展最高價之作。

▲▼ BVLGARI,Graff 。（圖／公關照）

▲溫昇豪佩戴寶格麗總價約36,000,000元Serpenti項鍊、藍寶石鑽戒與OCTO L’ORIGINALE系列鑽錶。

▲▼ BVLGARI,Graff 。（圖／公關照）

▲寶格麗此次珠寶展最高價之作，為Magnifica系列鑲嵌29.88克拉枕形切割喀什米爾藍寶石與2顆祖母綠切割鑽石戒指，約500,000,000元。

深知收藏家心儀顏色漂亮、產地有名又是大克拉數的珍罕寶石，以設計簡潔的戒指呈現盡顯寶石之美最為討喜，寶格麗此次珠寶展端出不少深具分量的寶石戒指，除了5億元的29.88克拉枕形切割喀什米爾藍寶石戒指，還有被視為紅色系寶石極品的5克拉的鴿血紅緬甸紅寶石與鑽石戒指、10.17克拉枕形切割的古董莫三比克紅寶石與鑽石戒指，此外，近來在聲勢水漲船高的尖晶石也同場放閃，展出曾是阿富汗北部的舊省份、以紅寶石和尖晶石礦脈聞名塔吉克出產的17.27克拉橢圓形明亮階梯式切割粉色尖晶石戒指。

▲▼ BVLGARI,Graff 。（圖／公關照）

▲寶格麗鑲嵌5.05克拉枕形切割緬甸鴿血紅紅寶石與密鑲鑽石鑲飾戒指。

▲▼ BVLGARI,Graff 。（圖／公關照）

▲寶格麗主石為17.27克拉橢圓形明亮階梯式切割塔吉克尖晶石的彩色寶石戒指。

被譽為「彩寶藝術大師」的寶格麗，也持續變化出如糖果般的繽紛項鍊，例如選用27顆梨形切割帕拉依巴碧璽、15顆橢圓形切割尖晶石、8顆橢圓形切割坦桑石、20顆梨形切割鑽石與密鑲鑽石構成放射狀的項鍊，配色甜美但線條極具個性，創造衝突美感。

▲▼ BVLGARI,Graff 。（圖／公關照）

▲寶格麗鑲嵌27顆梨形切割帕拉依巴碧璽、15顆橢圓形切割尖晶石、8顆橢圓形切割坦桑石、20顆梨形切割鑽石與密鑲鑽石項鍊。

以巨鑽聞名的英國珠寶品牌GRAFF（格拉夫），近日在亞洲展開「GRAFFABULOUS」高級珠寶巡迴展，日前一系列臻品抵台亮相，除了華麗的大件套鍊，也有豐富的大克拉寶石可供選擇，包括25.85克拉祖母綠形切割鑽石戒指、10.03克拉橢圓形豔彩黃鑽戒指、20.24克拉枕形藍寶石和鑽石戒指等，款款都是等級上乘之作，且製成簡潔戒指也容易搭配，擄獲貴客目光。

▲▼ BVLGARI,Graff 。（圖／公關照）

▲GRAFF旗下GRAFFABULOUS企劃第三章《光明女神》黃鑽與白鑽珠寶閃耀迷人光彩。（圖／GRAFF提供，以下同）

▲▼ BVLGARI,Graff 。（圖／公關照）

▲▼ BVLGARI,Graff 。（圖／公關照）
▲GRAFF日前在台展出13.61克拉祖母綠形切割祖母綠戒指（上）， 10.03克拉橢圓形艷彩黃鑽戒指。

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關鍵字：

亮珠寶, 寶格麗, BVLGARI, GRAFF

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