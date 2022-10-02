東京迪士尼海洋最大園區2023開幕！進入《冰雪奇緣》夢幻的艾倫戴爾城堡

實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著日本開放申請旅遊簽證、旅行團入境，不少人開始規劃赴日遊玩的行程，而說到日本，東京迪士尼絕對是不可缺少的景點之一。繼2020年推出園區「美女與野獸」廣受好評後，號稱東京迪士尼海洋有史以來最大園區的「Fantasy Springs」即將盛大開幕！該園區包含《冰雪奇緣》城堡、《魔法奇緣》高塔，以及《小飛俠彼得潘》夢幻島，如此奇幻的王國，讓人相當期待！

▲號稱東京迪士尼海洋有史以來最大園區的「Fantasy Springs」即將盛大開幕。（圖／翻攝自東京ディズニーリゾート公式／TokyoDisneyResortOfficial，下同）

「Fantasy Springs」（ファンタジースプリングス，暫譯：魔幻之泉）為東京迪士尼海洋樂園第8個主題園區，新園區共耗資2,500億日幣（約台幣680億元），內含4座遊樂設施、3間餐廳、1家商店及園區最頂級飯店。

以「循著魔法之泉來到迪士尼幻想世界」為主題，新園區「Fantasy Springs」由《冰雪奇緣》、《魔髮奇緣》及《小飛俠彼得潘》，3個充滿夢幻魔法的迪士尼故事共同組成，不僅還原電影經典場景，重現艾莎和安娜的故鄉「艾倫戴爾王國」、囚禁樂佩的「秘境森林高塔」，以及彼得潘居住的「夢幻島」，主題遊樂設施還能讓你變成迪士尼主角！

＃《冰雪奇緣》園區

最受小朋友歡迎的《冰雪奇緣》，以解除冰之魔法後的艾倫戴爾王國為舞台，一進入園區就可以感受到滿滿的北歐氛圍，更直接還原電影中半夏半冬的場景，完整重現冰宮、城堡和噴水池，還能乘上雪橇，與安娜、艾莎一起同遊冰上世界！

▲《冰雪奇緣》園區將重現破解魔法的艾倫戴爾王國。

＃《魔髮奇緣》園區

還記得那座聳立在森林深處、囚禁樂佩的魔法高塔嗎？在此園區中，遊客能親身體驗到對樂佩來說「最好的一日」，一起穿梭在充滿天燈的街道上，享受美麗浪漫的經典場面；另外該園區亦重現電影中窩藏一群擁有夢想的惡霸的流氓酒館，玩累了還能到這品嚐美味的鄉村料理。

▲在《魔髮奇緣》園區裡，遊客能親身體驗到對樂佩來說「最好的一日」。

＃《小飛俠彼得潘》園區

想跟彼得潘來一趟夢幻之旅嗎？那你一定不能錯過這個園區，這裡除了能搭乘獨木舟，與彼得潘飛越叢林對抗虎克船長、和小仙子「小叮噹」一起飛翔於滿天星辰，還能在精靈山谷（Pixie Hollow）的主題餐廳，邊用餐邊享受夢幻島的魔幻景色，一圓兒時的夢想。

▲想跟彼得潘來一趟夢幻之旅嗎？那你一定不能錯過這個園區。

東京迪士尼海洋新園區目前預計2023年11月開幕！，迪士尼迷們可能要再等一下囉！不過，近期要前往日本旅遊的民眾們，可以先前往充滿童年回憶的吉卜力公園（ジブリパーク），將於今年11月1日實施第一階段開園，園區內完美重現吉卜力世界觀，包含《龍貓》、《神隱少女》、《魔女宅急便》等6部經典動畫的場景，絕對是宮崎駿迷的必訪景點之一！

▲吉卜力公園（ジブリパーク）將於今年11月1日實施第一階段開園，完美重現經典動畫場景。（圖／翻攝自吉卜力公園官網）

＃第一階段開園：2022年11月1日

▲吉卜力公園第一階段將開啟3大園區，《龍貓》小月和小梅的家完整重現。（圖／翻攝自Twitter@JP_GHIBLI，下同）

吉卜力公園第一階段，將開啟「DONDOKO之森」、「青春之丘」，以及「吉卜力大倉庫」3大園區；其中，「DONDOKO之森」園區以小月和小梅的家為核心，還原昭和時代的田野風光，彷彿真的穿越到電影裡，隨時都能來場龍貓的奇遇記！在「青春之丘」園區中可以看到《心之谷》地球屋，重現19世紀歐洲建築風格；而「吉卜力大倉庫」則為室內的策展空間，裝載慢慢的「吉卜力回憶」，更設有影像展示廳、藝廊、兒童樂園等室內設施，提供給大人小孩都能盡情享受的空間。

＃第二階段開園：2023年秋天

2023年秋天實施第二階段開園，「物怪之里」以《魔法公主》中的「達達拉城」為設計藍圖，猶如浸身在動畫中日本山村場景；該園區除了擁有運動體驗機能的魔法故鄉區域，還能實際動手體驗傳統的燒炭技藝，真的超級令人期待！

＃第三階段開園：2024年3月

吉卜力公園最後一階段開園目前訂於2024年3月，此階段將開啟融合《霍爾的移動城堡》和《魔女宅急便》風格的「魔女之谷」，打造出動畫裡北歐感十足的場景，而高達16公尺「霍爾的移動城堡」將會出現在該園區，並開放遊客入內參觀，是不是讓人迫不及待啊！

日前吉卜力公園開設了官方推特帳號，公布每月10日販售門票，而11月的門票已經於8月10日開始販售，另外不同園區都需要個別購票，票價也有些許的差異，購票前別忘了看仔細喔！