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小坪數也有無限大空間！3款「多功能收納家具」CP值超高　幫你省荷包

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文／女子學

近幾個月物資上漲超有感，加上央行升息導致房貸族負擔增加，小資族及頂客族扛著龐大財務負擔，導致購屋面積越買越小、越買越貴。如何在小空間中打造多功能效果，便成為民眾的大哉問。

家居業者也因應趨勢，推出許多CP值超高的多功能收納家具，不僅節省生活空間，也在有限的坪數中製造彈性與變化，因此今天編輯要來介紹3款多功能家具，讓小資族也能打造屬於自己的無限大空間。

1. 多功能收納桌／收納櫃

小坪數空間中，妥善的規劃變得十分重要，像是大茶几這類家具，看似面積大可以擺放許多物品，但其實在居家空間裡，不但沒有收納功能還占空間。

▲可收納家具，在小坪數空間實用性較高。（圖／obis 歐必斯國際家居）

因此，可多善用活動式的可收納家具，像是多功能收納櫃或收納桌，如有客人到訪，輕鬆一拉便能供餐飲使用，用完又還能收成小桌子，不僅能讓家裡充滿變化、保持新鮮感，對小資族來說 CP 值更是高，只要一個櫃子就能滿足大小需求，既不占空間實用性又高。

2. 多功能收納沙發床

辛苦上班的小資族，回家第一件事就是在沙發「躺平」！多功能的收納沙發床平時可以坐著看書、喝咖啡，疲倦時直接將沙發扳平，就能化身成舒適的單人床。另外編輯建議選擇沙發底下有收納櫃的款式，便能將生活備品儲藏在內；沙發扶手下的小櫃體，也可以精心擺設成簡易書架，替客廳增添一些文青氣息。

▲建議選擇沙發底下有收納櫃的款式（圖／東稻家居）

3. 壁掛式摺疊桌

因應疫情起伏不定，不少人會在家裡居家辦公，但小坪數空間卡著一張大書桌實在不方便。壁掛式的書桌、電腦桌，不用時可以疊在牆壁上，讓空間感更自由；亦能放些小植栽、文青小物等，讓家中多一個有溫度的小角落；輕巧的設計更讓搬家變得超方便，不用再扛著重物上下樓。

▲壁掛式的書桌讓空間感更自由（圖／Design Bite、IKEA）

房子不夠大，就更需要學習空間規劃，可收納的多功能家具能提升場域坪效，也能因應不同需求拉出對應的空間運用，讓家具不再死板板地卡住生活場域。

延伸閱讀

小資族萬歲！抓住 4 個要領，不必花大錢也能擁有高質感的生活空間

小坪數救星！掌握 3 原則打造多功能室，複合式空間設計提升坪效，生活寬敞不擁擠

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 小坪數, 空間, 收納, 家具

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