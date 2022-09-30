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韓韶禧露纖腰飛巴黎！　BALENCIAGA、VALENTINO秀10／2登場

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記者鮑璿安／台北報導

2023春夏巴黎時裝周正火熱進行中，南韓女星韓韶禧（韓素希）身為BALENCIAGA品牌大使，自然會受邀前去看秀，果然今（30日）韓韶禧一身黑驚喜現身仁川機場，還搶先穿上Balenciaga X adidas聯名系列單品，低調中藏不住氣場！

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲BOMBER JACKET 黑色外套；Crush包款 。（圖／品牌提供）

韓韶禧此次機場造型以Balenciaga X adidas2023春季系列BOMBER JACKET 黑色外套為主要亮點，運用寬大的oversize剪裁上演「衣服不穿好」效果，若隱若現曬出纖細體態以及螞蟻腰吸睛，同時拎上品牌秋冬首度曝光的全新Crush中型包款，不負品牌大使身份以實際行動帶貨一波。仔細一看，她還以前衛的「眉釘」裝飾，帥美模樣引發討論。

10 月 2 日下午5：30點入官網觀看BalenciagaThe Mud Show - Summer 23 Collection發表

韓韶禧將前往巴黎參加Balenciaga  2023夏季「The Mud Show」發表，本次邀請函是一件裝入了發票、證件以及貓咪照片的舊錢包，大秀將於10 月 2 日下午5：30（台灣時間）登場，屆時一切謎底都會解開，粉絲們也能第一時間看到韓韶禧的正式看秀造型。 

 同樣於2日登場還有VALENTINO 「UNBOXING VALENTINO 」2023春夏時裝秀，此次以神秘的「黑盒子」作為邀請函，讓人期待在秋冬PINK PP COLLECTION粉紅暴擊後會帶來什麼樣的驚喜？一起鎖定2日晚間8點揭曉新一季時尚趨勢。

關鍵字：

韓韶禧, 韓素希, BALENCIAGA, VALENTINO , 巴黎時裝周

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