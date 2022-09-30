《小女子》金高恩出差新加坡必帶「瘦臉神器」　拿出來害羞到自己都笑了

記者李薇／台北報導 圖／kim.goeun IG

南韓演員金高恩最近因為出演戲劇《小女子》，前往新加坡拍攝，她也在自己的Vlog中，開箱行李箱裡面的小物，除了有多個CHANEL包之外，竟然還帶了「瘦臉神器」，難怪肌膚緊實、臉蛋精緻纖細。

金高恩這次前往新加坡拍攝，待的天數較多，當然行李也是大包小包，她也開箱分享，除了基本的衣服、鞋子之外，身為時尚寵兒的她當然少不了厲害的包包，行李箱裡面裝了一個後背的黑色皮革包、還有一個粉色的側背包，都是出自CHANEL家的單品，一個亮色、一個基本色，隨意搭配都好看，而且都具有一定的容量，一背就可以放進重要物品出門，方便又時髦。

保養品當然也是女星必備的上鏡關鍵，金高恩會把保養品小樣通通裝成一袋，專門出差旅行的時候使用，片片堆疊放進化妝包裡面，不僅實用又不佔空間，當然面膜也是必備的單品，通常都會帶個幾片，以備不時之需。

除此之外，金高銀更是會攜帶兩款特殊的美體小物，一個是之前在日本轟動上市的「瘦臉神器」、一個則是頭皮按摩機，這兩款單品都是出自Refa的設計，尤其是那款「瘦臉神器」PAO，需要咬在嘴上上下晃動，可以加強臉部肌肉的緊實度，難怪金高恩的臉蛋總是緊緻又上鏡。

▲金高恩把「瘦臉神器」PAO拿出來都笑了。（圖／YouTube）



▼金高恩Vlog。（影／取自YouTube）

