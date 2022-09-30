大S、具俊曄甜穿GUCCI餵爆米花閃翻　曝「電話求婚」當下心情

記者鮑璿安 ／台北報導

大S徐熙媛今年（2022年）3月宣佈與20年前舊愛南韓男星具俊曄閃婚，今（30日）兩人登上《VOGUE》時尚雜誌的10月封面曝光了，不僅一口氣連換多套造型，以Gucci Exquisite系列、PRADA西裝輪番展現時尚火花，最重要是夫妻間親密互動狂放閃，甜翻大票網友。

▲大S與具俊曄登封主題為《In Love We Trust》，兩人穿著PRADA單品、佩戴TIFFANY & CO. 珠寶 。（圖／VOGUE雜誌提供）

大S與具俊曄此次登封主題為《In Love We Trust》，圍繞西裝風格為主要造型，封面中兩人穿著PRADA單品、佩戴TIFFANY & CO. 珠寶，大S以高領上衣搭配圓裙，霸氣將繫帶跟鞋甩到一旁，很有她的態度，且輕抓具俊曄衣領模樣自然；下個鏡頭具俊曄更直接捧起大S的腳，恩愛相擁，透過攝影師鍾靈捕捉下最自在的一瞬間。

▲大S以FENDI秋冬標誌性的條紋襯衫搭配格紋窄裙、挑戰話題性Gucci Exquisite系列 。（圖／VOGUE雜誌提供）



大S更嘗試過往鮮少接觸的風格，換上FENDI秋冬標誌性的條紋襯衫搭配格紋窄裙，輕鬆靠坐在具俊曄肩上；兩人也上身了話題性Gucci Exquisite系列，單品強烈的復古基調與棕色背景不謀而合，透過強大的時尚表現力，一邊吃著爆米花、一邊實現GG Logo以及三線標誌的完美碰撞。

▲大S 、具俊曄穿著POLO RALPH LAUREN白襯衫 （圖一） 。（圖／VOGUE雜誌提供）

隨後大S也在訪問中透露：「他在電話裡問我要不要嫁給他的時候，我說，怎麼我們都這麼老了你才問我？你二十年前就應該要問我這句話了！」一席話宣示兩人橫跨20年的深厚感情。