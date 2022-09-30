凱特王妃職業婦女套裝見海軍　7萬精品價包色

▲凱特王妃身穿成套約7萬元的Alexander McQueen海軍藍套裝亮相。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

記者陳雅韻／綜合報導

英國威爾斯親王威廉與王妃凱特9月起辭退保母，開始親力親為照顧3個孩子，然而王室的公務也不怠惰，昨凱特王妃以英國皇家海軍格拉斯哥號（ HMS Glasgow）贊助人身分，在溫莎堡與船艦成員會面，她特別穿上海軍藍色的套裝搭配白襯衫，不僅呼應海軍色調，也為都會職業婦女做完美穿搭示範，不過此套出自Alexander McQueen設計不便宜，成套要價約7萬元。

▲凱特王妃以英國皇家海軍格拉斯哥號贊助人身分，與船艦海軍成員會面。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）



去年凱特王妃被已故女王伊莉莎白二世任命為英國皇家海軍格拉斯哥號贊助人，當時威爾斯親王威廉參觀建造過程，曾透露若海軍出身的祖父菲利浦親王在世，肯定會對此艦艇相當著迷。如今建造完成，擔任皇家贊助人的凱特與艦艇成員會面，選穿海軍藍褲裝向海軍致敬。

▲凱特王妃與英國皇家海軍格拉斯哥號成員合影。（圖／翻攝princeandprincessofwales IG）

凱特王妃不僅擁有Alexander McQueen俐落剪裁的西裝式褲裝，過去也包色購買穿過白色、粉色款式，不過價格屬精品級，成套約7萬元，小資女不妨從Mango、Zara等平價時尚品牌尋覓類似款式，不過先試穿才能確保肩線、腰線、袖長與褲子剪裁符合身形，才能穿出優雅風格。

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