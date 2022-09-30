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網友都想搶Jennie同款香！身體乳、沐浴膠先買起來

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記者李薇／台北報導　圖／sooyaaa__ IG、jennierubyjane IG

大多數女孩都喜歡味道香香的單品，拿來洗澡或是護膚都能有好心情，女明星也不例外，盤點最近很紅的大勢女團們都愛用什麼香氣的單品，其中，Jennie的愛用更是最近在社群網站上爆紅，吸引很多女孩關注，紛紛打算去南韓搶購。

▲jennie,TAMBURINS,GENTLE MONSTER,Jisoo,Miss Dior,Dior,香水,香氛,身體乳,護手霜,保養,。（圖／sooyaaa__ IG、jennierubyjane IG）

＃Jennie TAMBURINS身體乳

Jennie最近與TAMBURINS拍攝的時尚廣告大片，一上架就立刻在社群網站上發酵，女孩們都爭先恐後的想去搶購「同款Jennie香」，雖然她還沒分享自己喜愛的香水款式，但她曾經在個人Vlog中，有推薦過品牌旗下的身體保養系列，也很值得粉絲跟著買。

▲jennie,TAMBURINS,GENTLE MONSTER,Jisoo,Miss Dior,Dior,香水,香氛,身體乳,護手霜,保養,。（圖／sooyaaa__ IG、jennierubyjane IG）

Jennie推薦的是TAMBURINS旗下的BIGALICO身體乳跟沐浴露，她表示，本來就非常喜歡帶柑橘調的香味，這一款更是正中了自己的心，不僅香味非常好聞，像是身體乳的質地也很恰到好處，有滋潤度也有保濕感，加上淡淡的香氣，用起來剛剛好，是每天晚上都會塗抹的單品。

▲jennie,TAMBURINS,GENTLE MONSTER,Jisoo,Miss Dior,Dior,香水,香氛,身體乳,護手霜,保養,。（圖／sooyaaa__ IG、jennierubyjane IG）

TAMBURINS是南韓墨鏡品牌GENTLE MONSTER旗下的保養品支線，最早開始以金色的「鏈條護手霜」打開知名度，特殊設計、迷人香味加上絲滑的質地，一上市就立刻受到歡迎，後來又陸陸續續推出多款身體保養系列，最近與Jennie合拍的大片，正是為了全新的香水系列鋪陳。

＃Jisoo Miss Dior香氛系列

▲jennie,TAMBURINS,GENTLE MONSTER,Jisoo,Miss Dior,Dior,香水,香氛,身體乳,護手霜,保養,。（圖／sooyaaa__ IG、jennierubyjane IG）

跟Jennie同團的Jisoo也很喜歡具有香味的單品，之前她上時尚雜誌專訪的時候就有分享過，會隨身攜帶Miss Dior香味的護手霜跟滾珠香水，她也分享，自己護手霜的使用率很高，尤其是冬天的時候，因為手部肌膚經常乾燥，所以會一直補擦；滾珠香水也是讓自己維持好心情的關鍵，會塗抹於手腕之後，稍微搓揉再塗抹到頸後，保持隨時香噴噴。

▲jennie,TAMBURINS,GENTLE MONSTER,Jisoo,Miss Dior,Dior,香水,香氛,身體乳,護手霜,保養,。（圖／sooyaaa__ IG、jennierubyjane IG）

Miss Dior香氣一直都是Dior在亞洲區最熱賣的味道，細緻的花香調，讓人宛如置身花叢的氛圍，是很多女孩對它愛不釋手的關鍵，最近以它上市的1947年為主題，推出全新繁花愛戀限量系列包裝，身為粉絲一定要趕緊靠櫃搶購。

關鍵字：

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