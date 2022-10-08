台北5間「熱狗堡」餐廳超澎湃配料必收藏　意外驚見「大腸包小腸」

實習記者黃麗頻／綜合報導

隨著疫情逐漸趨緩，大眾紛紛開始籌備出國旅遊，然而機票貴得嚇人，讓不少人為之卻步。還不想出國也沒關係！這裡搜羅5家台北熱門熱狗堡餐廳，給你滿滿的美式風格，不僅食物好吃、氣氛超Chill，每一家都有令人驚豔的特色，讓你在台灣都能大啖異國滋味！

＃YELLOW 熱狗堡專賣店

▲隱藏在東門捷運站的YELLOW，是許多饕客們的必訪之地。（圖／YELLOW 熱狗堡專賣店授權提供）

隱藏在東門捷運站的「YELLOW 熱狗堡專賣店」，光看裝潢很難想像這是間熱狗堡店，還以為是哪家文青咖啡廳呢！YELLOW家的熱狗堡總是會搭配精選啤酒，靈感源自於老闆是音樂祭愛好者，另外「台灣香腸豬肉堡」更是他們家的獨門料理！選用台灣道地的香腸搭配充滿異國感的麵包及配料，兩者完美融合、毫不衝突，一口就能嚐到中西合璧之感，還有人說「超像大腸包小腸！」是不是超值得一試！

＃吉米樂狗 Jimmy's Hotdog Club

▲自製的手工香腸和獨家自製醬料，是許多人慕名而來的關鍵。（圖／吉米樂狗 Jimmy's Hotdog Club授權提供）

在熱狗堡迷心中佔有一席之地的「吉米樂狗 Jimmy's Hotdog Club」，曾只是一個隨處擺攤的小攤販，直到2019年才正式在台北大安區展店。吉米樂狗擁有多種口味的熱狗堡，還會不定期推出季節限定風味，讓人看得眼花撩亂，不知要點哪種口味才好。店內還有販售漢堡、古巴三明治可做選擇，值得一提的是，他們家自製的手工法蘭克福香腸，搭上獨家自製醬料，濃而不膩超級清爽，是許多人慕名而來的關鍵。

＃TIAO’s hot dog 刁式熱狗堡

▲店內主打的「高熱量」套餐，完全就是美式風格的標配！（圖／TIAO’s hot dog 刁式熱狗堡授權提供）

座落於台大附近的刁式，店內不定時會轉播運動賽事和電影，完全就是美式風格的標配！招牌「經典起司熱狗堡」用料完全不手軟，一口咬下滿滿的爽感，而店內主打的「高熱量」套餐，隨餐附贈薯條、雞塊及可樂，根本就是來到「快樂星球」！不想吃套餐也沒關係，也可以單點熱狗堡，享受輕鬆愉快的氛圍。

＃塩狗 Salty Dog

以時髦設計成為熱門IG打卡地標的「塩狗 Salty Dog」，灰白色簡約裝潢，讓人彷彿置身在國外。店內著名的「美式經典堡」，用奶油將吐司煎得外酥內軟，夾入主角熱狗，以及培根、彩椒、洋蔥等豐富配料，淋上經典不敗的三色醬，真的不點不行！而另一個「鮮蝦熱狗堡」，也是饕客們大力推薦的口味，使用大量鮮蝦配上特製大蒜奶油，看起來超澎湃！難怪許多人把它列為「必定二訪」的清單。

＃Galaxy Cafe 天母銀河咖啡廳

▲店內熱狗堡以「天母名產」最為人知，紐奧良雞翅也是必點美食。（圖／Galaxy Cafe 天母銀河咖啡廳授權提供）

有著「天母最狂咖啡廳」之稱的Galaxy Cafe，老闆是男團Ozone的成員李哲言，不時有粉絲前往朝聖。店內的熱狗堡以「天母名產」最為人知，以一般熱狗堡做為基底，加上自製鮮奶油、巧克力醬等配料，創作出「甜鹹共存」的獨門特色，老闆希望能藉此熱狗堡，在「鹹食定義」裡創造不同的感受。除了熱狗堡外，他們家的「紐奧良雞翅」也是不少饕客必點，微辣的醬汁包裹酥脆外皮，咬一口鮮嫩多汁，讓人不禁直呼「這是一間被熱狗堡耽誤的炸雞店」！

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