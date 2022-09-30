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騎車上班頭髮油又塌！2款絕美「花瓣包頭」編髮1分鐘搞定

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記者李薇／台北報導　圖／asumi_selfhair IG、mille_hair IG

現代女孩獨立自主，騎車上班的不在少數，但是每次戴完安全帽，頭髮被風吹到像瘋婆就算了，頭頂還扁塌出油，以下就分享兩個超美的編髮技巧，讓妳一頭秀髮不再「無處安放」，一整天都有完美時髦的髮型。

＃花瓣丸子頭編髮

1.先將頭髮分為上下兩層，並且上面偏左邊綁出一個馬尾、下面偏右邊綁出一個馬尾。

▲編髮,騎車編髮,包頭,麻花辮,三股辮,髮型。（圖／asumi_selfhair IG、mille_hair IG）

2.接著將這兩個馬尾各編出一股三股辮，然後把三股辮的每一節稍微拉鬆。

▲編髮,騎車編髮,包頭,麻花辮,三股辮,髮型。（圖／asumi_selfhair IG、mille_hair IG）

3.把上半部的三股辮逆時針繞一個圈，將兩條辮子都圈住，並且使用橡皮筋固定。

▲編髮,騎車編髮,包頭,麻花辮,三股辮,髮型。（圖／asumi_selfhair IG、mille_hair IG）

4.最後把下半部的三股辮同樣以逆時針的方向繞一圈，讓剛剛的包頭更有份量，最後用橡皮筋固定即可。

▲編髮,騎車編髮,包頭,麻花辮,三股辮,髮型。（圖／asumi_selfhair IG、mille_hair IG）▲編髮,騎車編髮,包頭,麻花辮,三股辮,髮型。（圖／asumi_selfhair IG、mille_hair IG）

＃麻花辮丸子頭編髮

1.先將頭髮分為上下半部，上半部綁出一個類似公主頭，在最後一次收尾的時候，留出一個反折的包頭，並且將上半部的頭髮拉鬆，製造出自然感。

▲編髮,騎車編髮,包頭,麻花辮,三股辮,髮型。（圖／asumi_selfhair IG、mille_hair IG）

2.接著將包頭多餘的髮絲跟下半部的頭髮編出一條三股辮，並且將編好的髮束一絲一絲拉出來。

▲編髮,騎車編髮,包頭,麻花辮,三股辮,髮型。（圖／asumi_selfhair IG、mille_hair IG）▲編髮,騎車編髮,包頭,麻花辮,三股辮,髮型。（圖／asumi_selfhair IG、mille_hair IG）

3.繞著剛剛的包頭，以逆時針的方向繞圈，最後使用橡皮筋固定即可。

▲編髮,騎車編髮,包頭,麻花辮,三股辮,髮型。（圖／asumi_selfhair IG、mille_hair IG）

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關鍵字：

編髮, 騎車編髮, 包頭, 麻花辮, 三股辮, 髮型

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