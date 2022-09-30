洗澡先洗哪個部位？先洗頭的人竟然有文青特質，網友大呼：太準了！

記者李薇／綜合報導 圖／pexels

洗澡是每個人每天算是比較私密的時刻，這時候的身心都跟著放鬆下來，內在情緒或是狀態也會不經意地展露。以下這個特別的心理測驗，透過你會先洗身體的哪個部位，來分析你的內在情緒跟最近狀態，網友們做完都直呼「太準了」！

A.頭髮



B.臉

C.身體

D.私密處

A.頭髮

會先洗頭髮的人，你其實有一種文青、藝術家的氣質，經常會沉浸在自己的世界中，即使自己與自己獨處也不會覺得無聊，或是在人群歡聚的時刻也能隨時抽離，在個性上算是一個很需要被愛的浪漫主義者。

B.臉

你這個人很熱心，喜歡幫助身邊的每一個人，而且會全心全意保護自己所愛的人，但是相對來說，你也很在意別人對你的看法，遇到攻擊或是批評，會久久難以釋懷，這一點自己要慢慢學會放下，避免那些言語對你造成不好的影響。

C.身體

你是一個很謙虛、有禮貌的人，和別人相處，自己跟對方都比較沒有壓力，算是隨和的好親近，表面看似沉穩的樣子，但實際上是擁有冒險精神的人，尤其是在戀愛之中，比較敢去突破自我，挑戰不可能。

D.私密處

你擁有強烈的自我保護意識，個性獨立同時也愛恨分明，基本上就是比較直性子的「非黑即白」個姓，沒有中間的灰色地帶，特別的是你在同性或是異性中，都具有很強的吸引力，算是一個充滿迷人魅力的人。