fb ig video ETtoday search mobile

洗澡先洗哪個部位？先洗頭的人竟然有文青特質，網友大呼：太準了！

>

記者李薇／綜合報導　圖／pexels

洗澡是每個人每天算是比較私密的時刻，這時候的身心都跟著放鬆下來，內在情緒或是狀態也會不經意地展露。以下這個特別的心理測驗，透過你會先洗身體的哪個部位，來分析你的內在情緒跟最近狀態，網友們做完都直呼「太準了」！

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

A.頭髮

B.臉

C.身體

D.私密處

A.頭髮

會先洗頭髮的人，你其實有一種文青、藝術家的氣質，經常會沉浸在自己的世界中，即使自己與自己獨處也不會覺得無聊，或是在人群歡聚的時刻也能隨時抽離，在個性上算是一個很需要被愛的浪漫主義者。

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

B.臉

你這個人很熱心，喜歡幫助身邊的每一個人，而且會全心全意保護自己所愛的人，但是相對來說，你也很在意別人對你的看法，遇到攻擊或是批評，會久久難以釋懷，這一點自己要慢慢學會放下，避免那些言語對你造成不好的影響。

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

C.身體

你是一個很謙虛、有禮貌的人，和別人相處，自己跟對方都比較沒有壓力，算是隨和的好親近，表面看似沉穩的樣子，但實際上是擁有冒險精神的人，尤其是在戀愛之中，比較敢去突破自我，挑戰不可能。

▲心理測驗,心理,測驗,。（圖／pexels）

D.私密處

你擁有強烈的自我保護意識，個性獨立同時也愛恨分明，基本上就是比較直性子的「非黑即白」個姓，沒有中間的灰色地帶，特別的是你在同性或是異性中，都具有很強的吸引力，算是一個充滿迷人魅力的人。

關鍵字：

心理測驗, 心理, 測驗

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

外表高冷、內心溫柔的三大星座！TOP1根本就是冰山、要溫暖才能融化

外表高冷、內心溫柔的三大星座！TOP1根本就是冰山、要溫暖才能融化

試・開箱／趙麗穎、楊紫的仙氣底妝　靠「粉霜之王」遮瑕疵、創造原生感

試・開箱／趙麗穎、楊紫的仙氣底妝　靠「粉霜之王」遮瑕疵、創造原生感

拒絕道姑頭！3種麻花辮丸子頭仙到炸　捷運搭3站就能輕鬆編好超快速

拒絕道姑頭！3種麻花辮丸子頭仙到炸　捷運搭3站就能輕鬆編好超快速

2022週年慶／彩妝組合買2瓶送8件超划算　保養、香水一次擁有好划算 「不滿工作，卻又不知能做什麼」99%人都有的困擾，靠5方法擺脫低潮的自己 打造「明星級底妝」妳一定不知道的神秘步驟！光是化妝水就要上4層 梅根愛牌引進台灣！100％純天然「正能量保養」適合每天都活在低谷的妳 最不適合當夫妻的星座CP！TOP 1火爆對上穩重　當然火水不容 老套劇情被罵翻！《台北女子圖鑑》金句讓人傻眼、直呼看不下去 會為愛奮不顧身的3大星座！Top 1付出再多都心甘情願，容易自我感動

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面