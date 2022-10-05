新光三越首波週年慶10／6起六店齊發　「立即上手3攻略」重點馬上知！

▲新光三越週年慶10／6開跑，疫情後優惠齊發，要讓消費者賺滿滿。（圖／新光三越提供）

時尚中心／綜合報導

全台最大連鎖百貨新光三越首波週年慶終於要來了，10／6起旗下6店馬上開啟紅利泡泡模式！已經等了一整年的購物開關這時候打開最聰明，但厚厚的DM跟資訊想研究又沒時間，其實只要掌握3大TIPS就能聰明買，省下更多腦細胞好好想要入手哪些商品，讓你增添下半年的幸福感吧！

▲COACH BANDIT單肩手袋，推薦價25,800元（新品上市）。

TIPS 1：掌握全店優惠方案，再確認細部回饋

新光三越週年慶本次全面以「skm points」點數取代之前的抵用券，但回饋的幅度是相同的，以之前全館滿5,000元送500元電子贈品禮券來說，今年則是消費滿5,000元送5000點skm points，而5000點可在消費時折抵500元，只是將以前的週年慶禮券換成點數來運用。

再複雜的週年慶回饋方案，都先從大方向開始掌握，首波週慶分店包括台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南中山、高雄三多共6間，10／6至10／17期間推出會員獨享化妝品單筆買2,000元送2000點skm points；全館累計滿5,000元送5000點；名品、大家電、法雅客、iStore滿1萬元送5000點，首五日大家電、法雅客、iStore使用skm pay單筆刷1萬元送1萬點。

以新光三越南西店為例，其主打的化妝品特惠組，就有包括加贈贈品、現折200元，或是送500元百貨禮券的優惠，特定家電也送套件、贈品與2000元禮券。以及各家信用卡的滿額回饋門檻。

重點：

1. 注意全館回饋的時間是10／6至10／17。

2. 大家電「首五日」使用skm pay單筆刷1萬元送1萬點。

3. 細部回饋通常有限量，越早入手越好。

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TIPS 2：skm points點數除可現抵現金，更多好用方法要知道

新光三越推出skm points來整合多種優惠，其實比領抵用券更好用，不是只有購物扣點能夠少付一點而已喔，今年週年慶新光三越推出超多點數換購方案，消費者手上的點數有更多元化的選擇。

購物抵用：skm points 10點可折抵1元，所以如果在購物時扣5000點，就可以抵用500元的消費，不限業種，而且以往週年慶禮券都會有時間限制，換成點數使用效期通通拉長到明年1月31日，在週年慶消費回饋的點數，就有更多時間可以慢慢想要買什麼商品囉！

換品味生活用品：今年週年慶，新光三越祭出義大利設計品牌Pininfarina的亞洲獨家義式精品廚具、以及日本BALMUDA美學家電的「扣點換」，Pininfarina超美的流線型設計，其刀具只要2000點起，就能兌換萬用刀、起司刀等，意即用200元就可換到價值1,700元的刀款，是不是很心動呢？而BALMUDA最熱門的蒸氣烤麵包機，市價9,900元，只要花65000點就可兌換，直接賺到3400元的價差，只要符合使用需要，絕對比直接購物現抵還要划算。

▲扣30,000點skm points可兌換「BALMUDA絕美手沖壺」。

▲扣6,000點skm points可兌換「Pininfarina 24CM平底鍋」。

▲扣4,000點可兌換「Pininfarina牛排刀組2入」。

換高價贈品：有時因應新家裝潢或是化妝品囤貨等，在週年慶累積大量點數的消費者，各分店也會祭出實用的家電3C等高價熱門商品提供換購，絕對不是隨便說説，像是首波六店，以南西店為例，包括iPhone 14 128GB、Dyson等，Switch只要105,000點起就能帶回家，甚至是外面買不到的小倉山莊、烏雞庵金箔蛋糕等伴手禮全部都能換，別家絕對不會有！

▲Apple iPhone 14 128G不挑色，扣279,000點可兌換，價值27,900元（限量）。

▲Dyson Supersonic吹風機HD08長春花藍，扣skm points 135,000點可換，價值16,600元（限量）。

小額、零碎點數不放過：因為skm points的點數活用度更大了，但在小額購買或是使用點數後，會產生一些畸零點數，該怎麼用新光三越也幫我們想好啦！10／16至12／18期間，會員只要登入新光三越APP，扣100點就可獲得1次抽獎機會，有機會一拚價值180萬元的賓士GLA，可以把點數用好用滿，是不是超佛心啊！

▲扣100點skm points就可抽價值186萬元的賓士GLA180。

TIPS 3：新光三越最狂優勢就是品牌，365家新櫃絕對有你愛的那一款

週年慶不是只看優惠折扣而已，重點是有買到你想要的那一款、兩款、數十款！新光三越是全台最大的連鎖百貨，對於品牌當然是絕對優勢，除了品牌數無人能及之外，今年週慶也適逢歷年最大改裝完後的最新面貌！光今年就調整365家新櫃，等同一天開一家！有102家是全新導入，其中20家還是全台首發。

▲SHU UEMURA美少女戰士限量無痕粉底組，特價3,420元，價值3,800元（9折新品）。

新櫃登場重點包括全台百貨店王台中中港店，一、二樓大規模改裝引進Alexander McQueen台中首間全新概念店、中部獨家FENDI，提公全新系列女士高級時裝，以及BALENCIAGA台中首間全新概念店，以及BYREDO全球首發獨家概念店、Diptyque與香水界特斯拉EX NIHILO；南西店則有法國時裝香氛Chloé、瑞典的L:A BRUKET、香氛選物店PURE WAY等。

▲JO MALONE LONDON名廚系列紫羅蘭葉與佛手柑香氛工藝蠟燭，推薦價3,300元（新光三越首賣）。

本次週年慶新品，美妝獨家首賣包括JO MALONE LONDON名廚系列香氛工藝蠟燭、SABON茉莉花語柔嫩美體組、Clé de Peau Beauté幻耀星空系列光采蜜粉、以及ESTEE LAUDER年輕無敵膠原霜組、SHU UEMURA美少女戰士聯名彩妝、LANCOME超緊顏三效精華組、Clé de Peau Beauté精質乳霜共4大話題新品，想要比別人早入手就鎖定首波。

▲Clé de Peau Beauté幻耀星空系列光采蜜粉，推薦價3,900元（新光三越首賣）。

家電也祭出SAMSUNG 85型Neo QLED 4K量子電視、LG 75型QNED 8K AI語音物聯網電視等，以及Electrolux、LG、Miele等智能洗碗機、恆隆行Honeywell負離子空氣清淨機、Coway雙重防禦智能空氣清淨機、SAMSUNG AI衣管家滾筒洗衣機、LG Styler蒸氣電子衣櫥等，全都是最新機款，不但可為居家增色、升級生活，還能快速累積skm points點數，在週慶期間抵用、抽獎、換好贈品，優惠、點數回饋都「放最大」。

▲SAMSUNG 85型Neo QLED 4K量子電視，特價229,900元，原價269,900元（85折），加贈「日月潭雲品酒店山景雙人房住宿一晚」。

▲LG Styler蒸氣電子衣櫥B723MR，特價56,900元，原價69,900元（81折，新光三越獨家），加贈「新光三越電子商品禮券1,000元」。

針對卡友禮，今年也以綠色環保作為主題，使用超過8萬支回收寶特瓶製成寶特紗，製作出輕便露營椅、摺疊購物袋、運動毛巾、可拆保冰袋等共9款綠色卡友禮，連下半年即將出遊、走出戶外的趨勢都顧到了！使用skm pay綁定持新光三越貴賓卡或APP，刷台新銀行或新光銀行發行之新光三越聯名卡，或指定銀行消費達指定金額就可兌換。早點開始規劃準備入手的採買清單吧！

▲新光三越ESG週年慶，首推文青露營風「綠時尚卡友禮」。

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