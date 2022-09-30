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巴黎時裝周／Chloé大玩「核融合」、金屬硬幣新包吸睛！　童顏女王Dara看秀

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記者鮑璿安／台北報導

能源、自然與時尚也處處相關，Chloé剛在巴黎時裝周上展示了最新2023 春夏系列，創意總監Gabriela Hearst 致力於探索「核融合能源」的可能性，在選擇環保面料的同時彰顯絢爛的摩登感，場內還有南韓「童顏女王」Dara前來看秀。

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲Chloé。（圖／品牌提供）

▲Chloé 2023 春夏系列為探討核融合能源而展開。（圖／品牌提供）

Chloé 2023 春夏系列為探討核融合能源（nuclear fusion energy）而展開，為此Gabriela Hearst 參訪了CFS 聯邦聚變系統公司、ITER 國際熱核融合實驗反應工程等，也就不難想像，本季許多靈感都代表能源，像是能產生大規模核融合反應的托卡馬克反應爐，構造中的零件、場地呼應了建構感剪裁，例如皮革剪裁的收腰洋裝搭配有如鷹架線條般的縫線；連壓軸登場的豔紫套裝，這個Chloé 設計中鮮少出現的顏色，是為了向核融合中的關鍵物質「等離子體電漿」致意。

多套連衣裙上的鏤空裝飾，創造如宇宙般的神秘感，是使用了金屬感手工吹製玻璃珠懸掛，成為本季高辨識度元素之一。因此無論是顏色或廓形上，都給人一種耳目一新的視覺，宛如當年的Chloé女孩長大了，在模特兒踏上伸展台的同時，也搭配了有如托卡馬克反應爐中磁鐵裝置的雷射燈光藝術。

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲Gabriela在面料選擇上相當環保。（圖／品牌提供）

秉持著Gabriela多年來對環保的堅持，材質選擇上更是重中之重，多層次服裝由低衝擊針織羊絨網布，搭配紋面亞麻來剪裁；由 Adriano Goldschmied 開發的靛藍丹寧布，是以 87%的再生棉和 13%的粗麻製成，甚至開發出一款白色版本面料，未使用任何漂染技術，回歸到穿衣最原始的享受。

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲全新包款 Penelope 是矚目焦點，休閒運動鞋 Nam變化為涼鞋款式應對春夏。（圖／品牌提供）

當然伸展台上不能沒有爆款存在，全新包款 Penelope 以多種材質以及尺寸強勢登場，標誌性金屬硬幣搭扣，靈感來自品牌過往的典藏珠寶款式，搭配俐落包身線條幻化重生。經典的休閒運動鞋 Nama進化為楔形高筒造型和涼鞋的款式，更適合春夏時節穿著。此外，品牌也宣告將推動Chloé Vertical 專案，落實數位 ID 標籤讓購買者明確了解產品整體製程且推動產品的二手轉售，跨出了標誌性的一步。

▲▼Chloé。（圖／品牌提供）

▲韓童顏女王2NE1成員Dara受邀前往巴黎看秀。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

Chloé, 巴黎時裝周, Dara

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