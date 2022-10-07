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帝舵表Black Bay黃金鋼款優雅出眾　四種尺寸滿足時尚男女

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▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲帝舵表Black Bay 41 S&G腕錶以黃金與鋼材質製成。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

帝舵表（TUDOR）受1950年代潛水錶經典美學風格啟發的Black Bay系列，錶面上於1969年產品目錄中首見的「雪花」棱角形指針、以及讓人聯想起第一代潛水錶的無保護裝置上鏈錶冠等標誌性特色，深深烙印在全球錶迷心中，近日品牌將此經典傳統美學再發揚光大，選用黃金與鋼材質打造Black Bay 31/36/39 /41 S&G（碧灣型31、36、39及41黃金鋼款）腕錶，雙色設計優雅出眾，吸引男女目光。

▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲帝舵表Black Bay 41 S&G腕錶完美貼合手腕。

Black Bay系列腕錶並非單純復刻經典錶款，而是帝舵表凝聚逾六十年的潛水錶製作精髓。全新的Black Bay 31/36/39 /41 S&G等四種尺寸腕錶，各有黑色、金色或銀色面盤款式，均採用精緻弧形錶殼，以及磨光圓拱形側面設計，搭配新款弧形上鏈錶冠，展現柔和的輪廓與曲線，而錶圈及錶冠有別於之前的啞面效果，首次於此系列呈現磨光黃金設計吸睛。此外，直徑31、36及39錶款亦可選配鑲鑽外圈，閃耀迷人光芒。

▲▼TUDOR 。（圖／公關照）

▲帝舵表Black Bay腕錶配備五鏈節錶帶及快調帶扣。

四種尺寸的新款Black Bay S&G腕錶，均搭配316L鋼及黃金五鏈節錶帶與堅固可靠的316L鋼帶扣，以及帝舵表「T-fit」快調長度裝置，其特殊之處是設有五處孔位，讓佩戴者無需使用工具便可快速進行精細調校，在帶扣上的調校長度可達8毫米，徹底解決傳統鏈帶長度調整的困擾。

▲▼Tudor AD 。（圖／公關照）

▲帝舵表Black Bay 36 S&G腕錶雙色設計優雅出眾。

不僅外在精緻，帝舵表也為不同尺寸Black Bay錶款搭載專屬原廠自動上鏈機芯，大型（MT56）、中型（MT54）機芯動力儲存約70小時，讓佩戴者可享「週末無憂」，意即週五晚上脫下腕錶，週一早上再戴上無需上鏈即可正常使用；同時，品牌特別為較小尺寸腕錶研發專屬的MT5201型機芯，配備非磁性矽游絲，獲瑞士官方天文台認證（COSC），動力儲存50小時，為內外兼具的優質錶款選擇。

▲▼Tudor AD 。（圖／公關照）

▲帝舵表 Black Bay 31 S&G鑲鑽腕錶適合女性佩戴。

關鍵字：

TUDOR, 帝舵表

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