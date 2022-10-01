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LIFE・經典／誠品社區店進駐台中社會住宅　書房結合廚房打造居家共好

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▲誠品生活時光社區店進駐台中北屯社會住宅。（圖／業者提供）

▲誠品生活時光社區店進駐台中北屯社會住宅。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

繼台北、新北與桃園之後，誠品社區店型「誠品生活時光」正式進駐台中，選定北屯全新落成的首座社會住宅「北屯眷戀山光好宅」，打造社會住宅的新印象，主打以家的尺度打造兼具「知性書房」與「美味廚房」的閒暇時光場域，10／1起正式試營運，讓台中民眾也能開啟體驗誠品的小店型。

▲誠品生活時光社區店進駐台中北屯社會住宅。（圖／業者提供）

過去是舊眷舍的北屯眷戀山光好宅，周邊有列管保護的老樹，住宅建築設計即以兩棵樹互相擁抱為概念，周邊環境也頗有舊日的閒適風情，強調跟周邊居們做好朋友的誠品社區店，也延續北部作法，提供團購開團、網路商店的取貨服務，可讓鄰里互動更加緊密連結，也能相互提升生活品質。

▲誠品生活時光社區店進駐台中北屯社會住宅。（圖／業者提供）

誠品表示，今年7月起誠品社區創新店以平均每月開一家的展店速度，深入更多鄰里鄉鎮，透過模組化的規劃，不但日日有新書，甚至享有比大店更快速的新書和新品週轉率。北屯江興店也提供日常所需的生鮮蔬果、小農奶蛋等，並設有「虛擬貨架」串聯誠品線上百萬件選品，提供快速到貨服務，滿足社區居民日常食衣育樂各式需求。

▲誠品生活時光社區店進駐台中北屯社會住宅。（圖／業者提供）

該店在試營運也推出藝文特展陪伴讀者安頓心情。首檔展覽與曾擔任美術老師的插畫家「Mr.FF薯條先生」合作，色彩鮮豔而強烈的作品，邀請讀者以童趣視角看世界，帶給大家更正面的能量。此外也進駐「TEA ROOM」，提供早午餐與輕食，10月季節品類包括芋泥起士帕尼尼、芋泥麻糬三明治和巧克芋泥牛奶等，熱門美食「經典黑松露蛋沙拉三明治」，午茶時段限定的「布魯塞爾黑糖麻糬厚鬆餅」也有提供。

▲誠品生活時光社區店進駐台中北屯社會住宅。（圖／業者提供）

10／1試營運首日推出超值1元美食，有風味甘醇濃厚的萬用滷味包，以及選用台灣在地烏龍茶葉與杏仁粒完美比例調配的桂花烏龍杏仁餅，都只用1元就能買到，另有日本麝香葡萄特價488元（數量有限售完為止），精選日本、紐西蘭進口零食買一送一等。

關鍵字：

誠品, 社區店, 誠品生活時光 eslite me-time, 台中, 北屯

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