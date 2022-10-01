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不挨餓也能瘦！網搜「6個飲食好習慣」趕快學起來

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▲▼網搜「6個飲食好習慣」趕快學起來 。（圖／Pexels）

▲減重別節食，小心體重反彈快。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

積極節食但是減重仍沒有成效？其實想要減重不需要節食，過度抑制即便瘦了，但正常吃之後體重又會快速反彈，盤點6個好習慣，不必挨餓也能輕鬆瘦下來。

#飲食規律

三餐都吃，減重最忌飽一餐、餓一餐，這樣的不一定量反而讓身體代謝無所適從，不吃早餐更是萬萬不可，早餐是開啟身體一天運作的開關。

▲▼網搜「6個飲食好習慣」趕快學起來 。（圖／Pexels）

#攝取優質蛋白

所謂的飲食規律，除了要定時定量，更要吃對東西，建議挑選富含蛋白質和膳食纖維的食物，少吃精緻澱粉和含有高脂肪的肉類，吃對食物能讓你有飽足感。

#細嚼慢嚥

吃飯速度太快常導致吃過多東西而不自知，因為大腦接收到飽腹訊號需要一定的時間，導致攝取過多熱量，身體也會不舒服，建議放慢吃飯速度來提升飽足感，自然不怕吃太多。

▲▼網搜「6個飲食好習慣」趕快學起來 。（圖／Pexels）

#改變吃飯順序

想要成功減重，吃飯順序也大有學問，建議先吃蔬菜類，接著再吃肉蛋等蛋白質，最後才是吃澱粉，這樣有助於控制血糖。

#選擇清淡口味

重口味會刺激食慾，且過多調味料往往吸附過多油脂，容易吸收更多熱量。建議烹調方式多用蒸和煮，簡單調味為原則。

▲▼網搜「6個飲食好習慣」趕快學起來 。（圖／Pexels）

#更換小尺寸餐具

短時間要減少食量很難，這時不妨換小一點的餐具，用小碟子小碗吃飯，無形中減少食量，也放慢了用餐速度。

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關鍵字：

飲食習慣, 瘦身

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