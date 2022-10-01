約會前長痘好困擾？皮膚科醫師教「爆痘急救4步驟」　各種痘都適用

▲皮膚科醫師教突然冒痘的急救方法。（圖／翻攝IG@abib.official、@innisfreeofficial）

記者張毓容／台北報導 翻攝小紅書@李藝恩Dr.meili

應該不少人都有類似經驗，每次有重要活動或約會前，總是容易爆痘，就算只有一兩顆也很影響肌膚狀態，想化妝又怕讓痘痘狀況加重。韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享不論什麼類型痘痘都適用的「爆痘急救」4步驟，讓你快速有效管理臨時冒出來的痘痘危機。

首先，李醫師列出痘痘急救需要用到的準備用品包含：皂鹼複配洗面乳，水楊酸棉片，冰敷工具，痘痘貼，棉花棒，甲硝唑(Metronidazole)凝膠。

Step 1：痘痘部位局部深層清潔



在長痘部位，局部用皂鹼複配洗面乳，輕輕洗去多餘皮脂。

Step 2：角質管理



先把水楊酸棉片剪成合適的大小，再貼到痘痘上，敷10分鐘。

Step 3：冷敷幫助降溫



用酒精片消毒將冰敷工具消毒後，將冰敷工具貼在水楊酸棉片上敷10分鐘，幫助減輕皮膚熱感。

Step 4：抗發炎



取下水楊酸棉片後，用棉花棒沾取甲硝唑(Metronidazole)凝膠薄塗在痘痘部位。



李醫師表示，按照這4個護理步驟做完，基本上第二天早上起來就會發現痘痘消平下去了，可以直接化妝。而若是成熟、有膿的痘痘，簡單排痘後貼上痘痘貼就可以出門了。

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