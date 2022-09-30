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環球購物中心周慶買3千送900　宏匯廣場首11日全檻加碼送200

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▲新北百貨首波周年慶。（圖／環球購物中心、宏匯廣場提供）

▲新北百貨首波周年慶將在10月初開跑，環球購物中心祭出最高滿3000元送900元。（圖／環球購物中心、宏匯廣場提供）

記者蔡惠如／新北報導

新北百貨首波周年慶10月也陸續開跑，環球購物中心結合線上線下推出雙回饋優惠，最多花3,000元可拿到900元抵用券，另可扣點參加點數大樂透活動，最大獎為175萬元的特斯拉Tesla Model 3；新莊宏匯廣場則針對前11日做全檻加碼，達到任一滿額回饋門檻再加送200元。

▲新北百貨首波周年慶。（圖／環球購物中心、宏匯廣場提供）

Global Mall環球購物中心首波周年慶從10／6至10／19開跑，新北中和、桃園A8、A19及屏東市會員單筆消費滿3,000元，送600元抵用券（300元實體電子商品禮券+300元Online抵用券），若使用GMpay綁定Global Mall聯名卡，滿3,000元再送300元抵用券。首四日10／6至10／9限定於指定家電、健康器材專門店單筆消費滿1萬元，最高可送1,800元抵用券。

另針對板橋車站、南港車站、林口A9、新左營車站4間「車站店型」也祭出低門檻回饋方案，會員使用GMpay，綁定Global Mall聯名卡單筆消費滿2,000元，可獲600元抵用券（400元實體電子商品禮券+200元Online抵用券）。

而全台8店使用悠遊付，每週五六日享單筆消費滿399元送限量40元現金回饋券；刷台灣Pay單筆滿300元即可享該筆金額現折20%（每筆交易折扣上限200元）；「環球Online」線上購物同步推優惠，10／1至10／15線上單筆消費滿100元加碼贈5點，滿3,000元領券現折200元、滿5,000元領券現折500元，全站滿699元免運。

▲新北百貨首波周年慶。（圖／環球購物中心、宏匯廣場提供）

環球購物中心表示，今年還推出高價抽獎活動，會員扣點數30點，可抽17萬元環球禮券、iPhone14、中華eMOVING EM50電動機車、福容飯店住宿券等，還可再抽價值175萬元的特斯拉Tesla Model 3，今年年慶預計成長10%，全年8店挑戰100億元營收。

▲新北百貨首波周年慶。（圖／環球購物中心、宏匯廣場提供）

▲環球購物中心Global Mall與超人氣「懶得鳥你」合作，以跨國旅遊主題推獨家會員禮。

新莊宏匯廣場周年慶於10／6至10／30期間，祭出全館、化妝品當日累計消費滿3,000元送300元抵用券，另化妝品單筆滿2,000元，再加送100元抵用券；國際精品、大家電、健康器材單筆滿1萬元送1,000元抵用券；3C及指定專櫃單筆滿1萬元送500元抵用券。

▲新北百貨首波周年慶。（圖／環球購物中心、宏匯廣場提供）

此外從10／6至10／16首11日，全館、精品、家電、3C與指定專櫃各門檻回饋，再加贈200元服飾化妝品抵用券。故最划算組合則是全館消費滿3,000元，其中包含化妝品消費滿2,000元，即可獲得300元抵用券、100元美妝加碼抵用券、首11日加碼200元抵用券，共可獲得600元的回饋優惠。

另針對館內B2田倉超市，10／6至10／10期間，也推出全店8.8折，全檔期單筆滿1,000元贈100元，並祭出23大必買好物買1送1，另提供滿3,000元免運宅配到府服務。

宏匯廣場表示，今年1月至9月改裝奏效，全館業績比去年同期成長60%，來客數也約成長了25%，餐飲、國際精品、大小家電、休閒運動等貢獻最為亮眼，今年周慶25天目標上看4.5億元，全年營收朝35億元穩定邁進。

▲新北百貨首波周年慶。（圖／環球購物中心、宏匯廣場提供）

▲宏匯廣場周慶來店禮，推出柴語錄共五款實用設計小物。

關鍵字：

環球購物中心, 周慶, 周年慶, 週年慶, 滿千送百, Global Mall, 宏匯廣場, 新莊

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