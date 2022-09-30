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台中限時浪漫約會景點+1！　GUCCI在歌劇院辦光影秀天黑後巨美

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記者王則絲／台中報導

曾被票選為情侶約會聖地的台中國家歌劇院，以現代風格的建築外型聞名，近日台中歌劇院與GUCCI進行首次的合作，並在巨大壺中居牆面上投影萬花筒般的「光影秀」，尤其在夜晚時觀賞更為壯觀漂亮，搭配上一旁的水舞，瀰漫浪漫氛圍，成為最新的約會、打卡景點。

▲台中歌劇院X GUCCI光影藝術。（圖／品牌提供）

▲GUCCI首度與台中國家歌劇院合作，舉辦期間限定的夜間光影藝術表演。（圖／品牌提供）

台中國家歌劇院自2015年建立，已成為台中的經典地標，身為結合藝術與人文的寶地，總讓人與高級、氣質、品味等詞語產生聯想，也因此讓台中歌劇院在近幾年成為精品珠寶的熱門合作對象，像是去年BURBERRY就曾在歌劇院前廣場擺放巨型的包包模型，讓民眾瘋搶拍照。

▲台中歌劇院X GUCCI光影藝術。（圖／品牌提供）

▲台中歌劇院X GUCCI光影藝術。（圖／品牌提供）

▲GUCCI首度與台中國家歌劇院合作，舉辦期間限定的夜間光影藝術表演。（圖／品牌提供）

這回又有新的時尚打卡點落腳台中歌劇院，GUCCI本次與台中國家歌劇院合作，於外牆壺中居投影光影藝術，宛如萬花筒般的華麗畫面，呼應GUCCI創意總監Alessandro Michele當初以哈哈鏡為靈感的主軸，透過不斷的扭曲、變形與色彩的轉換，創造各種美麗的視覺效果。將於10月1日至10月10日，每天晚上6點開始展演，每30分鐘播映一次，入夜後搭配一旁廣場上的水舞一同觀賞，浪漫氛圍簡直堆疊到最高，很適合情侶們來約會。

▲台中歌劇院X GUCCI光影藝術。（圖／品牌提供）

▲台中歌劇院的外牆也佈滿了GG Logo。（圖／品牌提供）

不光如此，就連落地窗外牆也披上了GG 圖騰印花，白天看也非常美，且本次GUCCI與台中歌劇院的合作光影秀，為全球唯一的藝術活動，是相當難得的體驗。

近期的期間限定活動，還有臺北時裝週舉辦的「設計師快閃店」，地點位於遠百信義A13 2F理髮廳美術館，由當代藝術家周世雄策展規劃，現場集結當代藝術展品與今年參與時尚大秀的六個設計師品牌ALLENKO3（柯瑋倫）、BOB Jian（簡國彥）、Claudia Wang（王子欣）、Daniel Wong（黃偉豪）、JENN LEE（李維錚）、WooLeeX（謝宇農、謝明柔）作品，至10／30前都能前來觀賞，時尚迷們不容錯過。

▲HUSH、孫盛希 。（圖／官方提供）

▲六個設計師品牌展演服飾 。（圖／官方提供）

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關鍵字：

台中國家歌劇院, 台中歌劇院, GUCCI, 約會景點, 台中景點, 光影秀

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