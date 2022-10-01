老套劇情被罵翻！《台北女子圖鑑》金句讓人傻眼、直呼看不下去

▲網友直言桂綸鎂也救不了《台北女子圖鑑》。（圖／翻攝自FB/台北女子圖鑑，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

改編自日本《東京女子圖鑑》的台北女子圖鑑現正熱播，劇中桂綸鎂飾演的林怡姍是一位從台南到台北追夢的女子，開播以來被網友發現場景破綻多、對白更是滿滿的刻板印象，因此被罵翻，更掀起一波台北、台南論戰，盤點劇中金句，哪句讓你印象最深刻？

#台北的女生，怕窮、怕醜、怕失敗

劇中林怡姍的小阿姨（天心飾），用簡單的幾句話點評台北女生，從台南人眼光道破台北女生的通病。（哪裡的女生不是？）

#我看妳這個妝，妳應該不是台北人吧

林怡姍面試遇到的保養品牌主管（六月飾），見到她誇張的彩妝，直言這不是台北人女生該有的樣子。（那台北人到底該是什麼樣子？）

#住在台北永康街，才發現什麼都買不起

林怡姍從台南永康搬到了台北永康街追夢，才發現跑了那麼遠，自己還是無力改變。（其實台南永康也很繁榮啊）

#真正的台北人是不會多管別人家的事

劇中怡姍表姊的指責，讓女主角很懊惱，才認清幸福並不是表面所看到的樣子。（台北人抗議並沒有那麼自私無情）

#玩過才知道自己要什麼，但妳要保護自己不要亂玩

閨蜜許慧如（夏于喬飾）鼓勵怡姍多認識朋友，但多看看並不代表是亂玩。（台南跑來台北就是要玩？）

#從小到大，我就一直說，我想成為什麼樣什麼樣的人，可是我一件事都沒有做到啊

怡姍從小就夢想著來台北工作，過著自己想像中的生活，不過現實和夢想差距大，到了台北才發現很多事情並非都如自己所願。

#雖然我現在住不起台北市，但至少可以住在河的另一邊，每天騎過這座橋，一點一點朝夢想靠近

怡姍從永康街搬到了新北市，每天多了騎車的路程，但仍夢想著搬到台北。（網友笑稱這句又會掀起台北市和新北市的戰爭）

#你真的是一個很適合待在舒適圈的人

表姊諷刺他是一個很適合待在舒適圈的人，讓人很相信怡姍想積極向上的企圖心。

#事情沒有對錯，有的只是選擇

怡姍主管（陸明君飾）的名言，展現了台北人的果決明快，卻對比了台南人的猶豫不決。