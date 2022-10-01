手殘人必備3款「畫眉神器」新品！benefit彎月眉筆、BB染眉膏超好用

▲「畫眉神器」推出新品，連化妝新手也能輕鬆畫出完美眉型。

記者張毓容／綜合報導

眉毛看似不起眼，但絕對是妝容非常關鍵的一環，就算沒畫唇妝、眼妝，眉毛一畫好，看起來立刻就有精神！近日就有幾款「畫眉神器」新作登場，像是「眉毛專家」benefit的全新眉筆和Bobbi Brown的「眉毛小髮蠟」，不論濃眉或稀疏眉、化妝高手或新手都適用，輕鬆打造出持久精緻的完美眉妝。

▲benefit 隨時好玩眉筆，NT$1,040。



有「眉毛專家」美譽的benefit，針對亞洲人常見眉妝問題推出了亞洲限定新品「隨時好玩眉筆」，黃金比例的蠟質成份親膚性高，遇油脂即化為服貼的柔霧眉色，不結塊、不卡色，能長時間持妝、抗暈抗汗。特殊彎月型筆頭設計能緊貼肌膚，下筆滑順好控制，能精準勾勒，反覆上色也均勻自然。

▲Bobbi Brown 超持久塑型染眉膏，NT$1,000。



「超持久塑眉家族」繼回購率超高的超防水斜角眉筆後，又推出全新「眉毛小髮蠟」超持久塑型染眉膏，全新滋養復合物配方含椰子油、蓖麻油及咖啡因成分，上色同時護理眉毛毛髮，自然柔順毛流，同時填補眉髮空隙、順服雜亂眉毛，添加輕量級定型成分粒子，一刷就能打造根根分明、站立有型的野生毛流感。

▲1028 我型我塑持色眉筆EX，NT$290。



常在美妝版上被推薦的「我型我塑持色眉筆EX」是1028長年熱賣的明星商品，特製六角切面筆尖，尖角可精準勾勒眉型，寬面則能快速柔霧填補空隙，自上市以來就以自然柔霧、立體持久和高CP值等優點大受歡迎。今年10月因應最新流行趨勢和不同髮色的需求推出全新2色，包含適合冷灰、原生深黑髮的「GR08霧灰色」和適合深棕、濃茶咖啡髮色的「BR10深茶色」。

