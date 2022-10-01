fb ig video ETtoday search mobile

手殘人必備3款「畫眉神器」新品！benefit彎月眉筆、BB染眉膏超好用

>

▲▼ 眉彩新品盤點 。（圖／品牌提供）

▲「畫眉神器」推出新品，連化妝新手也能輕鬆畫出完美眉型。

記者張毓容／綜合報導　

眉毛看似不起眼，但絕對是妝容非常關鍵的一環，就算沒畫唇妝、眼妝，眉毛一畫好，看起來立刻就有精神！近日就有幾款「畫眉神器」新作登場，像是「眉毛專家」benefit的全新眉筆和Bobbi Brown的「眉毛小髮蠟」，不論濃眉或稀疏眉、化妝高手或新手都適用，輕鬆打造出持久精緻的完美眉妝。

▲▼ 眉彩新品盤點 。（圖／品牌提供）

▲benefit 隨時好玩眉筆，NT$1,040。

有「眉毛專家」美譽的benefit，針對亞洲人常見眉妝問題推出了亞洲限定新品「隨時好玩眉筆」，黃金比例的蠟質成份親膚性高，遇油脂即化為服貼的柔霧眉色，不結塊、不卡色，能長時間持妝、抗暈抗汗。特殊彎月型筆頭設計能緊貼肌膚，下筆滑順好控制，能精準勾勒，反覆上色也均勻自然。

▲▼ 眉彩新品盤點 。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown 超持久塑型染眉膏，NT$1,000。

「超持久塑眉家族」繼回購率超高的超防水斜角眉筆後，又推出全新「眉毛小髮蠟」超持久塑型染眉膏，全新滋養復合物配方含椰子油、蓖麻油及咖啡因成分，上色同時護理眉毛毛髮，自然柔順毛流，同時填補眉髮空隙、順服雜亂眉毛，添加輕量級定型成分粒子，一刷就能打造根根分明、站立有型的野生毛流感。

▲▼ 眉彩新品盤點 。（圖／品牌提供）

▲1028 我型我塑持色眉筆EX，NT$290。

常在美妝版上被推薦的「我型我塑持色眉筆EX」是1028長年熱賣的明星商品，特製六角切面筆尖，尖角可精準勾勒眉型，寬面則能快速柔霧填補空隙，自上市以來就以自然柔霧、立體持久和高CP值等優點大受歡迎。今年10月因應最新流行趨勢和不同髮色的需求推出全新2色，包含適合冷灰、原生深黑髮的「GR08霧灰色」和適合深棕、濃茶咖啡髮色的「BR10深茶色」。
 

關鍵字：

美妝, 彩妝, 眉毛, 眉妝, 畫眉, 新品, 眉筆, 染眉膏, benefit, Bobbi Brown, 1028

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

最不適合當夫妻的星座CP！TOP 1火爆對上穩重　當然火水不容

最不適合當夫妻的星座CP！TOP 1火爆對上穩重　當然火水不容

老套劇情被罵翻！《台北女子圖鑑》金句讓人傻眼、直呼看不下去

老套劇情被罵翻！《台北女子圖鑑》金句讓人傻眼、直呼看不下去

會為愛奮不顧身的3大星座！Top 1付出再多都心甘情願，容易自我感動

會為愛奮不顧身的3大星座！Top 1付出再多都心甘情願，容易自我感動

NET「5件3折」掀搶購之亂　必收單品公開，GU也是小資最愛 大S、具俊曄甜穿GUCCI餵爆米花閃翻　曝「電話求婚」當下心情 貝克漢訓話兒媳離超遠　貝嫂服裝秀謝幕哭了 最能「藏住心事」星座 Top 3！　第一名嘴超緊，委屈到內傷還自己扛 皮膚科醫師曝4種乳霜隱藏妙用法！　搭配濕敷養出透亮水光肌 強尼戴普女友不只懂法律也懂時尚！手拎「超大托特包」有錢也買不到 湯唯胸前「巨大嘴唇」禮服超前衛　攜大勢新女團NMIXX揭新身份

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面