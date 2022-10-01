貝克漢訓話兒媳離超遠　貝嫂服裝秀謝幕哭了

▲布魯克林（左起）、妮可拉、羅密歐、《Vogue》英國版總編輯Edward Enninful、哈珀、貝克漢與安娜溫圖坐頭排看秀。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

記者陳雅韻／綜合報導

「貝嫂」維多利亞貝克漢的同名時尚品牌Victoria Beckham巴黎首場大秀昨登場，不料家務事成為全場焦點，因婚禮婚紗與貝克漢夫婦失和的長子布魯克林與長媳妮可拉佩茲（Nicola Peltz），昨竟手牽手進場看秀，雖與家人們坐同一排，但離日前開砲訓話的老爸貝克漢（David Beckham）超遠，而「貝嫂」在謝幕時忍不住激動情緒哭了出來，讓人好奇究竟是開心、感動還是委屈的眼淚。

▲維多利亞貝克漢於謝幕時，忍不住淚灑伸展台。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

貝克漢長子布魯克林4月與妮可拉結婚，婚禮後妮可拉受訪透露婆婆本來要替她設計婚紗卻說來不及製作，她無奈之下只好選穿他牌，還爆出婚禮本來選好的新人開舞歌曲被婆婆搶走，讓她當場氣哭走人，雙方自此在IG上取消互動，關係降至冰點，傳出貝克漢護妻，忍不住對兒子開轟「我們受夠了鬧劇」！

▲超模姊妹吉吉哈蒂德（左）、貝拉哈蒂德穿Victoria Beckham新裝，與穿媽媽牌洋裝的貝嫂愛女哈珀合影。（圖／翻攝victoriabeckham IG）

昨貝嫂首次登上巴黎時裝周辦秀，布魯克林與老婆妮可拉穿情侶裝手牽手捧場，進場後兩人與家人坐同排，但與爸爸貝克漢中間隔著弟弟羅密歐貝克漢、《Vogue》英國版總編輯Edward Enninful、妹妹哈珀（Harper Seven Beckham），貝克漢左手邊則是多年來力挺他們一家的「時尚惡魔」安娜溫圖（Anna Wintour），秀後貝嫂po出此張合照，意外標註媳婦妮可拉，妮可拉也在IG回應「恭喜Victoria Beckham很棒的秀」，被視為是破冰的前奏。

▲Victoria Beckham 2023春夏系列以透紗洋裝展現女人味。（圖／美聯社）





▲Victoria Beckham 2023春夏系列不對稱剪裁套裝剛柔並濟。（圖／美聯社）

貝嫂操刀設計的Victoria Beckham 2023春夏系列，以輕透飄逸雪紡紗勾勒迷人輪廓，又穿插不少剛柔並濟的套裝，讓女性在溫柔與力量之間尋得平衡點，大受好評。不過橫跨服裝、配件、彩妝的Victoria Beckham，據傳負債超過19億台幣，品牌前途備受關注，貝嫂於謝幕時複雜情緒湧上心頭，一向予人高冷形的她忍不住哭了。