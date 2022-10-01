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巴黎時裝周／朝裸身超模貝拉噴白液體　神奇固化10分鐘變出洋裝

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▲▼ Coperni show 。（圖／達志影像/美聯社）

▲擔任巴黎品牌Coperni主秀的超模貝拉哈蒂德手遮胸、穿著丁字褲登場。（圖／美聯社）

記者陳雅韻／綜合報導

2013年創立的巴黎小眾品牌Coperni，極具實驗性的設計受到時尚潮人喜愛，迅速爆紅，昨在巴黎時裝周上成功創下歷史一刻，於伸展台上現場製衣，在僅著丁字褲出場的超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）噴白色液體，固化後立刻剪裁成洋裝，10分鐘內完成此作品，讓貝拉下台後都掩嘴露出不可思議的神情。

▲▼ Coperni show 。（圖／達志影像/美聯社）

▲設計師朝貝拉哈蒂德身上噴上的白色液體旋即固化。（圖／美聯社）

▲▼ Coperni show 。（圖／達志影像/美聯社）

▲白液體固化後，現場剪裁成露肩開岔洋裝。（圖／美聯社）

先後在香奈兒（Chanel）、Balenciaga工作的Coperni創辦人Sébastien Meyer，致力於鑽研科技感材質，曾將食品工業中丟棄的蘋果芯和果皮打成泥，進行脫水後，再與聚氨酯結合變成有彈性的仿皮革製成包款。此次大秀，超模貝拉哈蒂上空以手遮胸、穿丁字褲登場，設計師朝她噴滿快速固體化的白色液體，緊接著剪裁成露肩開岔的洋裝，讓人憶起1999年Alexander McQueen大秀上2台機器人朝著加拿大女星Shalom Harlow白洋裝噴圖案的一幕，不過這回Coperni是從零到有，白色洋裝在伸展台上不到10分鐘製成！

▲▼Loewe show 。（圖／公關照）

▲火鶴裝是LOEWE 2023春夏大秀焦點之作。（圖／LOEWE提供，以下同）

▲▼Loewe show 。（圖／公關照）

▲模特兒展示LOEWE線條簡潔俐落的裙撐洋裝，搭配火鶴造型高跟鞋吸睛。

昨發表的LOEWE春夏2023女裝系列也令人驚豔，模特兒從巨型的火鶴花裝置下方魚貫走出，展示等比放大的火鶴花裙裝點出大自然奇妙現象就是一件獨特的設計，此花朵元素不僅是服裝主視覺，也成為高跟鞋與包款裝飾；此外，服裝外形以縮減、收緊處理，呈現簡潔俐落裙撐洋裝，經過扭曲的數位印花也躍上中性風格的T恤、襯衫及斜紋棉布褲。深受時尚迷追捧的配件系列，則以裝飾數十個未充氣的氣球構成澎湃效果的「氣球鞋」吸引全場目光。

▲▼Loewe show 。（圖／公關照）

▲經過扭曲的數位印花圖騰躍上LOEWE新裝。

▲▼Loewe show 。（圖／公關照）▲▼Loewe show 。（圖／公關照）

▲氣球鞋（左）與火鶴裝飾包款都是LOEWE話題設計。

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關鍵字：

Coperni, 貝拉哈蒂德, Bella Hadid, LOEWE

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