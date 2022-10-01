上千萬的笑臉錶太可愛　陀飛輪藏在雲後轉呀轉

▲RICHARD MILLE RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，限量50只。（圖／RICHARD MILLE提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

向來以未來科技風、飆速感設計著稱的RICHARD MILLE，變可愛了！靈感源自黃色笑臉Smiley，推出全球限量50只的RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，歷經3年研發的全新CRMT7自動上鍊陀飛輪機芯，除了裝飾主視覺的K金笑臉，旁還點綴花朵、太陽、鳳梨、仙人掌、紅鶴、彩虹與雞尾酒圖案，洋溢歡樂氣氛，品牌雖未公布定價，但肯定上千萬元。

▲RICHARD MILLE RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，機芯裝飾花朵、太陽、鳳梨、仙人掌、彩虹等元素，錶背布局也吸睛。

充滿正能量的RM 88 Smiley自動上鍊陀飛輪腕錶，要在有限的3D空間呈現精緻的歡樂元素是最大挑戰，雕刻師Olivier Kuhn所製作的K金微雕組件經過微噴砂或手繪處理，每一個都不到1克，還要承受各種衝擊，並確保機芯各項功能精準運作，陀飛輪在雲朵後分秒運行，兩端各點綴太陽與閃電圖案的小秒針則在兩片雲之間交替出現，充滿童趣，即便從錶側欣賞也讓人心情愉快，因為錶冠正是大大的Smiley笑臉。

▲URWERK UR-100V UltraViolet腕錶，2,020,000元。（圖／URWERK提供）

獨立製錶品牌URWERK也讓讀時變有趣，創辦人兼首席設計師Martin Frei對紫色情有獨鍾，將紫色運用在UR-100V UltraViolet腕錶，鈦金屬錶殼覆以紫色類鑽碳塗層帶著神秘感，面盤呈現招牌的漫遊衛星時間顯示系統，裝載自製12.02新機芯，推動卡羅素連著三個衛星小時轉頭，以充滿科技感的設計吸引收藏家。