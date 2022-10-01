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蕭亞軒52萬LV貴氣行頭露美腿登機　復出奔巴黎賞大秀

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▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲蕭亞軒全套總值超過52萬元的LV行頭登機，前往巴黎欣賞LV 2023春夏大秀。（圖／LV提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

43歲蕭亞軒（ELVA）今年7月驚喜現身金曲獎典禮頒發華語歌后獎，霸氣喊：「ELVA is back！」是她睽違5年首次出席大型活動，讓粉絲興奮不已，相隔3個月，她以行動證明復出決心，昨深夜出發前往巴黎時裝周，以全套總價超過52萬元的LV（Louis Vuitton，路易威登）行頭登機，大露美腿吸睛，準備參加LV將於10月4日舉辦的2023春夏大秀。

▲▼ LV 。（圖／公關照）

▲▼:V 。（圖／公關照）

▲蕭亞軒（上）LV登機裝大露美腿，背LV COUSSIN PM彩色Monogram 鍊條肩背包 158,000元。

蕭亞軒熱愛時尚，即便未在螢光幕前亮相，私服依然有型有款，經常搭配寶格麗（BVLGARI）珠寶、勞力士（Rolex）、百達翡麗（Patek Philippe）名錶等精品。此次搭機前往巴黎看秀的行頭也相當講究，身穿LV David Sims人物攝影與花卉圖案毛衣、Monogram外套搭迷你熱褲，再配上黑色短靴盡顯修長美腿，隨身包則是158,000元的LV COUSSIN PM彩色Monogram鍊條肩背包。

▲▼:V 。（圖／公關照）▲▼:V 。（圖／公關照）

▲LV David Sims人物攝影與花卉圖案毛衣（左）103,000元，LV DAY黑色棒球帽24,100元。

周杰倫與老婆昆凌則已提前抵達巴黎，頻頻po出參觀藝術展與吃美食的照片，他在甜點照上標註「10／2要瘦瘦的照吃」，又穿著法國品牌BALENCIAGA的服裝、踩著布滿品牌名稱的球鞋踏水，要粉絲猜猜他究竟將欣賞巴黎時裝周哪場大秀，答案呼之欲出，BALENCIAGA大秀即將於2日登場，品牌大使南韓女星韓韶禧（韓素希）也會亮相。

▲▼ 周杰倫 。（圖／翻攝IG）

▲周杰倫提早抵達巴黎，穿著BALENCIAGA衣與鞋讓粉絲猜猜他要看哪場秀。（圖／翻攝jaychou IG）

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關鍵字：

蕭亞軒, ELVA, LV, Louis Vuitton, 路易威登, BALENCIAGA, 周杰倫

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