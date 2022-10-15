帝舵表Black Bay 黃金鋼款腕錶見證人生重要時刻　甜蜜對錶四種尺寸任選

▲帝舵表選用黃金與鋼材質打造Black Bay S&G腕錶展現，精緻質感。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

歡慶人生里程碑、紀念特殊日子，或是與另一半共度甜蜜時光，外型雋永而內在非凡的腕錶，是見證重要時刻的最佳選擇。帝舵表（TUDOR）Black Bay系列受1950年代潛水錶經典美學風格啟發，在設計上融入名為「雪花」棱角形指針，而無保護裝置的上鏈錶冠及別緻的表殼特點，更讓人聯想起第一代帝舵潛水錶。凝聚逾六十年潛水錶製作精髓，Black Bay系列的設計備受青睞，而今年更推出黃金與鋼材質打造的Black Bay 31/36/39/ 41 S&G（碧灣型31、36、39及41黃金鋼款）腕錶，壯大招牌系列，以豐富的款式滿足想犒賞自己，或與情人一起佩戴對錶的品味人士。

▲帝舵表Black Bay 41mm S&G腕錶於正式或休閒場合都適合搭配。

正式休閒場合完美搭配

中性風格的Black Bay 31/36/39/41 S&G腕錶，均採用精緻弧形錶殼、磨光圓拱形側面設計，搭配新款弧形上鏈錶冠，展現柔和的輪廓與曲線，結合具帝舵表「T-fit」快調長度裝置的316L鋼及黃金五鏈節錶帶，流露俐落風采，正裝或休閒穿搭皆可完美搭配，輕鬆解決造型的煩惱，作為寵愛自己的禮物再適合也不過。

▲帝舵表Black Bay S&G腕錶無論男、女都能駕馭。

原廠機芯展現優異內在

帝舵表不僅重視錶款外型設計，對於內在機芯也相當講究，針對不同尺寸的Black Bay S&G錶款打造專屬原廠自動上鏈機芯，讓錶款能陪伴錶主長長久久，其中大型（MT56）、中型（MT54）機芯動力儲存約70小時，讓佩戴者可享「週末無憂」，意味即便週末未戴著錶，直至週一再戴上仍無需上鏈；此外，品牌也為較小尺寸腕錶研發專屬的MT5201型機芯，配備非磁性矽游絲，獲瑞士官方天文台認證（COSC），動力儲存50小時，展現內外兼具的設計。

▲帝舵表Black Bay 39 S&G（左）與31 S&G款式可組成對錶佩戴。



豐富尺寸滿足時尚男女

Black Bay 31/36/39/41 S&G腕錶四種尺寸，各有黑色、銀色或金色面盤可供選擇，以豐富的款式滿足時尚男女，不再受限於男性戴大錶、女性戴秀氣款的框架，更能展現自我風格；而想一同戴上對錶放閃的情侶，亦可尋得心儀款式，見證幸福的分分秒秒。