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反覆長痘好不了？皮膚科醫師：可能是身體求救訊號，快做6檢查

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▲▼ 反覆長痘？皮膚科醫師：快做6項檢查 。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

▲皮膚科醫師提醒，反覆長痘好不了可能是身體健康因素影響。

記者張毓容／綜合報導　 圖／翻攝unsplash、pexels、IG@__yoonbomi__

不少人痘痘總是好了長，不管是吃去痘藥還是努力擦抗痘保養品，依舊好不了，被反覆長痘搞得好困擾，知名皮膚科醫師廖苑利就表示，這其實很可能是身體發出的「求救信號」，可能是來自腸胃、婦科、甚至是因細菌關係。她就建議可以做以下6個檢查項目確認一下身體狀況，如果你也是各種抗痘方法都試過依舊沒用的人，快去檢查一下。

▲▼ 反覆長痘？皮膚科醫師：快做6項檢查 。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

＃內分泌

除了下巴連著脖子處反覆長痘外，如果還出現了經期不規律，伴隨體毛旺盛，甚至出現莫名肥胖、皮膚出油變多、頭頂掉髮加重等情況的話，建議一定要在生理期前3～5天，空腹去醫院檢查一下荷爾蒙分泌和超音波檢查，看看雄性激素是否過高和是否是多囊性卵巢症候群。

＃胃鏡

下巴反覆冒痘，又經常出現胃脹氣、胃酸、打嗝，一吃東西就難受噁心的人，建議一定要去醫院，空腹檢查一下胃鏡。

▲▼ 反覆長痘？皮膚科醫師：快做6項檢查 。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

＃含氟牙膏

使用含氟牙膏後，如果在刷牙漱口時，經常把泡沫弄到唇周或下巴處，刺激到了肌膚，就容易造成接觸性皮膚炎，進而出現丘疹膿包痘的現象。所以如果唇周或下巴處反覆長痘，建議可以檢查一下自己的牙膏是否有含氟。

＃真菌檢查

臉上除了反覆長痘、愛出油外，還同時伴隨著吃火鍋、燒烤、一緊張就臉頰泛紅發燙，甚至有時還會有蟲爬的搔癢感的話，建議要去醫院做真菌鏡檢，排查是否是由於真菌、馬拉色菌、蟎蟲引起的長痘、脂溢性皮膚炎和玫瑰痤瘡。

▲▼ 反覆長痘？皮膚科醫師：快做6項檢查 。（圖／攝unsplash,pexels,IG）

＃幽門螺蜁桿菌

除了下顎痘痘不斷，甚至伴隨唇周發黑、口臭、腸胃消化不是很好，出現便秘、經常打嗝、有明顯口臭等狀況，建議趕快去消化內科做檢查，排查看看是否是因幽門螺旋桿菌引起的長痘。

＃血糖胰島素

臉上反覆出現大顆紅腫、膿腫痘痘，體質偏胖，家裡有糖尿病遺傳史的人，建議要去內分泌科，空腹做一下C胜鏈胰島素（C-Peptide），看看是否是因血糖高引起的長痘。

關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 冒痘, 痤瘡, 青春痘, 原因, 身體, 徵兆, 檢查, 皮膚科醫師, 醫生

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