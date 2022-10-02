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星．變美／伊能靜私藏「護髮5寶」，54歲秀髮依然蓬鬆亮

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▲▼伊能靜星變美。（圖／翻攝自小紅書、IG）

▲伊能靜髮型豐厚，髮質更透出天使光澤。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜、IG/anniyi0304，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

54歲伊能靜堪稱凍齡女星代表，她曾公開分享過「愛美是一生的志業」，先前她在《小紅書》分享頭髮保養秘訣，她說現在做的努力都是為了衰老得更健康、更優雅，一頭長髮的她依舊豐盈柔順，一起來看看她的護髮5寶吧！

▲▼伊能靜星變美。（圖／翻攝自小紅書、IG）

#氣墊梳

她很推薦氣墊梳子，能貼著頭皮梳得很順，每天起床梳頭幫自己疏通、洗髮前也能梳理一下，這樣能幫助毛囊健康發育、促進頭皮新陳代謝，她提到頭皮和臉皮是同一張皮，把頭皮按摩好，就像運動臉部肌肉一樣。

▲▼伊能靜星變美。（圖／翻攝自小紅書、IG）

#髮尾梳

長髮的髮尾容易打結，所以髮尾部分會再換一把梳子來梳理髮尾，她的技巧是從頭髮中段位置往髮尾梳。

▲▼伊能靜星變美。（圖／翻攝自小紅書、IG）

#頭皮精華液

很喜歡AVEDA蘊活精華滋養液的味道，很多市面上的養髮液 塗在頭皮上容易使頭皮變油、頭髮貼頭皮，這款夏天使用挺清爽的。

▲▼伊能靜星變美。（圖／翻攝自小紅書、IG）

#護髮油

LOREAL PARIS的金緻護髮油很好吸收，塗在髮尾上會讓頭髮發亮，清爽不黏膩，能夠幫助改善頭髮的毛燥感。

▲▼伊能靜星變美。（圖／翻攝自小紅書、IG）

#護髮軟糖

她分享自己平常都會有低血糖困擾，與其吃一般的糖，乾脆吃護髮軟糖，護髮一定要及早開始，到了一定年紀才能維持良好髮質。

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關鍵字：

護髮, 伊能靜

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