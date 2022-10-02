巴黎時裝周／三宅一生逝世後首個大秀　用服裝打造「最軟的雕塑品」

記者王則絲／台北報導

ISSEY MIYAKE創辦人三宅一生於今年8月因癌症逝世，令時尚圈痛失一位傳奇設計師，品牌睽違2年重回巴黎裝周日程，於9月30日舉行2023春夏大秀，為三宅一生逝世消息公開後的第一場秀，雖在哀傷不捨的氛圍中展開，本季依然傳承了三宅一生的經典與精神，以立體雕塑的方式去探索服裝，打造出由織物塑造而成「最軟的雕塑品」。

▲ISSEY MIYAKE 2023春夏大秀致敬三宅一生。（圖／品牌提供）



日本時尚大師三宅一生一手建立「褶皺帝國」，在時尚圈火紅超過半世紀，不只擁有極高辨識度、他人更模仿不來，喜愛他設計的死忠粉絲遍佈全球，如今痛失創辦人的ISSEY MIYAKE，以2023春夏大秀系列致敬三宅一生，開秀前四周屏幕上出現了三宅一生的肖像，邀請嘉賓們一同追思，接著初登場數套Look由莊重的黑、白色系服裝，以表哀悼之意。「我們認為設計就像是被好奇心所驅使的過程，建立在無邊際的探索之上，為生活帶來歡樂、奇妙和希望，當然，還有一點樂趣 - 設計師近藤悟史與設計團隊，追思三宅一生」。

▲ISSEY MIYAKE 2023春夏大秀以「會呼吸的型態」為主題。（圖／品牌提供）



由新任設計師近藤悟史主導的2023春夏大秀，以「會呼吸的型態」（A Form That Breathes ）為主題，並建立在雕塑的探索上；對於藝術雕塑的想像，最先浮現腦海的不外乎是石雕、木雕或是金屬等堅硬的媒材，不過本季ISSEY MIYAKE透過服裝體現了塑造、成型，每一件服裝都像是由織物打造的雕塑品，卻又更加柔軟、流動，彷彿有了呼吸。

▲本季R系列外套、襯衫造型。（圖／品牌提供）



本季秀上「R」系列特色鮮明，將外套大衣與襯衫的肩線向外拉，並向下延伸至袖口，打造份量感的浮誇線條；「RESONANT SUIT PB」系列服裝採用100％植物製成的聚脂纖維，過程中不使用石油，步步實現永續目標，與ISSEY MIYAKE獨特的縐褶設計結合，將年輪般的打褶布料，塑造成西裝套裝。

▲採用環保材質打造的「RESONANT SUIT PB」系列。（圖／品牌提供）



本季重點「LINKAGE」與「ASSEMBLAGE」為無縫針織系列，服裝上的尖角或是圓弧凸出，都採用精緻的紗線結合多種編織技術製成，富有彈性的面料隨著穿著者擺動、蠕動，體現「最軟的雕塑品」一詞。

▲ISSEY MIYAKE 本季重點系列。（圖／品牌提供）



大秀尾聲，一群現代舞者上演精彩的舞蹈表演，這是三宅一生特別喜歡在秀場玩的招數，以此展現服裝的輕盈與靈動之姿。

▲現代舞者穿著ISSEY MIYAKE 2023春夏系列服裝展現靈動之姿。（圖／品牌提供）

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