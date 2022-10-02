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貝克漢小女兒穿蕾絲裙太美了！　後台與超模姐妹合照一點也沒輸

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記者王則絲／台北報導

大衛貝克漢（David Beckham）妻子維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）的同名時裝品牌日前於巴黎時裝周舉辦首場大秀，因先前鬧不合的傳言，外界特別關注貝克漢夫婦與長媳妮可拉佩茲（Nicola Peltz）之間的互動，不過現場貝克漢的小女兒哈珀賽雯貝克漢（Harper Seven Beckham）也是一大焦點，身上穿著一襲黑色蕾絲裙美翻了，在後台與超模哈蒂德姐妹合照一點也不輸。

▲貝克漢一家。（圖／翻攝自IG）

▲Victoria Beckham 2023春夏大秀上，貝克漢一家都出席。（圖／翻攝自IG@victoriabeckham，以下同）

哈珀賽雯貝克漢常被暱稱為小哈潑、小七，今年11歲的小哈潑，已經十分亭亭玉立，兼具氣質與可愛甜美，Victoria Beckham 2023春夏大秀上，小哈潑也一起出席支持媽媽，當天她穿著媽媽設計的黑色蕾絲裙裝現身，罕見嘗試成熟氣息的造型，意外非常適合她，雖然有部分網民認為造型太超齡，不過大多粉絲們依然讚譽有佳。

▲貝克漢一家。（圖／翻攝自IG）

▲小哈潑與超模哈蒂德姐妹合照。

後來維多利亞在IG上釋出了多張幕後照片，只見小哈潑與當紅的超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid）、貝拉哈蒂德（Bella Hdid）合照，表情看來有些靦腆，漂亮可愛的模樣一點也不輸給兩位超模；且秀後小哈潑還換上了另一套造型，為同款的蕾絲洋裝，只不過換成了俏皮的鵝黃色系，同樣是美翻了。

▲貝克漢一家。（圖／翻攝自IG）

▲小哈潑還換上了同款蕾絲裙的另一顏色。

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關鍵字：

小哈潑, 小七, 貝克漢, 維多利亞, Victoria Beckham, Harper Seven

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