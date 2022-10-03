包・開箱／侯佩岑搶背MK新Logo手袋！　相機包型連男生背都好看

記者王則絲／台北報導

近期有不少時尚品牌，正處於改朝換代的時刻，像是FERRAGAMO、BALLY⋯⋯都有新Logo的出現，而近日推出全新Logo標誌的還有MICHAEL KORS。MICHAEL KORS於今年秋季推出全新的Empire Logo，並以此打造新的金屬扣飾，設計出實用的「Parker」系列手袋，女星侯佩岑便搶先拎上了其中的氣質OL風鏈帶包，另一款簡練相機包型則是連男生背都超好看，今天就跟著《ET FASHION》一起開箱近賞。

▲侯佩岑搶先拎上MK新Logo手袋。（圖／翻攝自侯佩岑IG）



MICHAEL KORS於秋天全新推出的Empire Logo，是以紐約的活力為靈感設計而成，其名稱正是取自紐約州的匿稱「The Empire State」，流線型的新設計，以及高級鍍金質感，是對美國鍍金時代的輝煌致敬。

▲MICHAEL KORS於今年秋天全新推出的Empire Logo以及Parker系列。（圖／品牌提供）



隨著Empire Logo的誕生，MICHAEL KORS以此推出全新「Parker」系列手袋，正是將Empire Logo化為金屬配飾，運用於各式實用的包款上頭，本系列共涵蓋四種不同包型，今日《ET FASHION》要來開箱的為侯佩岑的同款鏈帶包。

▲本次《ET FASHION》開箱包款。（圖／記者王則絲攝）



Parker鏈帶包可說是本次Parker系列中最實用的一款，梯形的外觀氣質簡約，內部分為兩大夾層以及拉鍊夾層，容量非常寬敞，日常外出的大、小雜物，甚至是些許信件、文件都是能裝入的，很適合OL使用；肩背帶部分則是一大亮點，金屬鏈帶與皮革交織的方式特別好看，可隨時變化斜背或是肩背。

▲MK Parker系列鏈帶包容量很充足之外，背帶的部分特別漂亮。（圖／記者王則絲攝）



另一款Parker相機包則是擁有方正的外型，設計上顯得更為中性，男星范少勳便率先替大家示範，男生背起來也是非常時髦的。Parker相機包以拉鍊方式開包，方便、順手，內部附有卡夾層以及暗袋，正面飾有Empire Logo的地方翻開還有一層空間、背面亦有一隱藏夾層，實用性無須多說；背帶分為短金屬鏈以及皮革背帶，同樣提供兩種以上的搭配方式，背起來尤其率性。

▲MK Parker系列相機包簡約率性，男、女生都能駕馭。（圖／記者王則絲攝）



▲范少勳、Kiwi李函分別背上MK Parker相機包示範。（圖／翻攝自IG）



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