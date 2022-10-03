不適合「遠距離戀愛」的3大星座！Top 1缺乏安全感，一刻也忍不了

編輯／Molly 圖／翻攝自IG@tvn_drama

有句話說「距離產生美感」，但若是用在談戀愛上則不一定每個人都適用，尤其有些人受到個性影響，非常不適合遠距離戀愛，若是另一半不在身邊就容易胡思亂想。擁有70萬粉絲的星座專家「星座菌」就揭露非常不適合異地戀的星座Top 3，尤其冠軍內心很敏感脆弱、缺乏安全感，對於遠距離戀愛一刻都無法忍受。

Top 3：牡羊座



對個性直來直往的牡羊座來說，戀愛就是要兩個人能待在一起，否則對方有什麼事都很難及時反應，因此他們很不喜歡遠距離戀愛。一旦談起異地戀，剛開始時或許會感到很自由，做什麼都沒人管，但時間一久就會覺得有對象和沒對象好像沒什麼區別，還會覺得這個戀愛為何還要繼續談下去。

Top 2：天蠍座



天蠍座在愛情裡的佔有慾和控制欲很強，另一半的一舉一動都要在他們的掌控中才能安心，一旦對方的行為不受控制或無法掌握，天蠍就會開始胡思亂想、焦躁不安。天蠍不適合談異地戀還因為他們很敏感，本來就不太容易信任別人，不在另一半身邊會讓他們覺得不踏實，而遠距離戀愛又容易讓兩個人之間產生很多誤解。

Top 1：巨蟹座



外表看似溫柔平和的巨蟹座，其實內心很敏感脆弱，很容易缺乏安全感，是需要很多愛滋養的人，尤其是在戀愛中，他們會變得更加敏感，另一半有任何一點波動都會讓他們內心感到不安，情緒變化很大，更不要說異地戀了，絕對會充滿各種曲折。遠距離戀愛會讓巨蟹更沒有安全感，尤其是在他們需要幫助的時候，很容易就感到心寒，一刻也無法忍受。

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