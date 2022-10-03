10月書單推薦！放下對生活感到的厭煩　整理人生最重要的「離世清單」

文／Workworks職場人

職場人們是否也感受到最近晚間的氣溫逐漸轉涼了呢？感覺再過不久冬天就要到了呢（笑），而這次編輯也要為大家推薦10本「10月書單推薦」，就從這之中挑幾本書籍來陪伴你的10月吧～

10月書單推薦

1：《人生很長，你得學會與「時間」打好關係》

職場人們是否也曾覺得「時間」一直不夠用呢？第1本推薦的書單為《人生很長，你得學會與「時間」打好關係》，書中除了提供以6個月、3個月、1週為單位，建立各階段目標的「631法則」外，還有利用早上的黃金1小時，創造3650個小時的簡單「朝活」等，打破時間的慣性框架，製造更多的「新時間」！

2：《領低薪，是因為你不夠用心》

第2本推薦的書單為《領低薪，是因為你不夠用心》，書中利用了時間與生活管理概念中最有用的法則之一的「帕雷托法則」、透過競爭，使弱方能力有所成長的「鯰魚效應」，以及刺激消費欲望的「AIDMA定律」...等8大守則，讓職場人們理清職場中的潛規則，以更輕鬆愉快的心情達成事業上的各個目標喔～

3：《簡報技術圖解》

簡報的救星登場！第3本推薦的書單為《簡報技術圖解》，書中提及了「確認目標」、「腳本架構」、「視覺設計」、「有效訊息」和「雙向交流」五個步驟，只要好好掌握就能製作出淺顯易懂且直擊核心的簡報企劃喔！應用在大學的課堂報告上也相當地實用呢。

4：《通膨求生》

因新冠肺炎爆發，全球陷入不尋常的紓困和通膨，在第4本推薦的書單《通膨求生》中，就提及了全球經濟將會有什麼動向的分新，建立出更佳符合未來趨勢的投資策略。書裡也提出「四大分散投資策略」，將「成長高低」和「物價高低」區分成4個經濟區塊，且針對各區塊說明它的優、劣勢，讓你超前部署～

5：《我們為什麼要讀書？為什麼要工作？》

「為什麼要讀書？為什麼要工作？」職場人們是不是也有過這樣的質疑呢？第5本推薦的書單為《我們為什麼要讀書？為什麼要工作？》，書中以六個章節，引導大家重新思考在學習、工作、幸福或溝通中的關鍵點，讓你順利找到這些疑問的解答。更延伸思考了即將來臨的AI時代，讓大家了解有哪些職業是容易被AI取代的。

6：《勝出99%人的成癮式學習法》

第6本推薦的書單為《勝出99%人的成癮式學習法》，作者作為日本頭腦競技冠軍，在書中將自己親身驗證的學習秘訣整理成冊，更提出了，從被動學習到主動思考的「11個高效學習法」，讓你不再討厭「學習」，且讓它變得自動化！

7：《轉動自律飛輪》

不需要再把「自律」當成一個目標，試著把它當成一個實現目標的工具吧！第7本推薦的書單為《轉動自律飛輪》，書中運用「飛輪效應」提出了5大系統，包含「動機系統」、「行動系統」、「成就系統」、「平衡系統」和「成就系統」打造成長的正循環。只要把過度糾結自律，它就會自然地回到身邊～

8：《人生最重要的整理，離世清單》

第8本推薦的書單為《人生最重要的整理，離世清單》，由3位任職於全美「數位生前計畫」品牌Everplans員工所作，透過獨創的3階段生前管理，帶領大家整理自己的離世清單。以詼諧有趣的口吻，探討眾人認知較嚴肅的離世議題，並讓大家學到該怎麼簡單、有效地重整人生和守護財富。

9：《讓你和小孩財富翻身的脫貧思維》

第9本推薦的書單為《讓你和小孩財富翻身的脫貧思維》，書中提及了多個推翻「養兒防老」的觀念，不只提供了投資的策略，更有如何傳授金錢知識給子女的方法。先從改善家中的生活及財務狀況開始，才能讓孩子邁向致富的道路，也能安心養老喔。

10：《唐鳳的破框思考力》

第10本推薦的書單為《唐鳳的破框思考力》，描述了數位發展部長唐鳳，跳脫傳統的線性思考模式，更建構出自己的思想體系。從書中也能窺探唐鳳在日常繁瑣的事務中，不僅能有效率的完成工作，又能兼顧生活品質及自我學習。希望透過此書也可以讓職場人們不再被工作綁架，且找回關鍵的主導權。

source：博客來

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