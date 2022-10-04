小資女孩必備「辦公室8款保濕好物」　香氛加濕器超療癒，最低百元有找

文／Workworks職場人

在辦公室吹冷氣一整天，不少職場人們的共同心聲就是：臉好乾！有時候明明出門前不管上了幾層保濕打底，坐在辦公室裡一到下午，臉就容易變緊繃，本篇編輯要推薦「8款辦公室必備的保濕好物」，不僅替肌膚修護保濕，還會有香氛的療癒香氣呢！

辦公室保濕好物推薦

1. Stadler Form香氛加濕器

瑞士家電品牌Stadler Form推出具金色琥珀光影、獨特燭光情境的香氛加濕器，搭配超音波加濕的計數，每秒以300萬次震動頻率來產生超細的負離子水霧，加上80ml大容量可以維持6至8小時，將香氛精油充分釋放在室內空間，這個款式可以說是讓職場人們「視覺與嗅覺」雙重饗宴！

2.優品家居二合一風扇噴霧加濕器

追求復古風格的職場人們，這台桌上型加濕器的款式絕對不能錯過！外型採用電鍍的復古工藝，擺放在桌上超療癒心情，主打加濕器、桌面風扇一物兩用的設計，還有加濕定時（長時間噴霧模式3小時、間接噴霧模式6小時）與水箱自動關閉的功效，讓你在辦公室裡面可以直接按下定時鍵，不需要擔心水箱沒水會有空燒的問題。

3.雅漾舒護活泉水

接續要為職場人們介紹保濕噴霧，「雅漾活泉水」幾乎是人手一瓶的人氣產品，主打自然、無色無味的特色，可說是乾肌、油性肌膚的人都適用，就連最難照顧的敏感肌也非常適用！完美鈣鎂2:1的比例讓保濕因子深層修護肌膚，當職場人們肌膚乾燥、兩頰泛紅的時候，就能隨手拿活泉水噴個幾下，來舒緩肌膚狀態。

4.Sukin天然保濕噴霧

備受歐美明星愛用的澳洲天然護膚品牌Sukin，產品成分不添加酒精，蘊含洋甘菊、玫瑰花水成分，有助於鎮定舒緩、替肌膚保濕補水！另外噴霧除了帶有大馬士革的玫瑰花香之外，也會散發淡淡的洋甘菊、薰衣草香氣～如果喜歡保養品有香氣的職場人們，可以參考這款唷！

5.歐舒丹護手霜

長期噴酒精是不是容易導致手部脫皮、乾裂呢～這時候就需要護手霜來滋潤你的雙手！護手霜品牌絕對不能遺忘「歐舒丹」，蘊含20%以上的乳木果油，輕盈霜狀的質地，能為雙手帶來修護滋潤效果；另外品牌也推出多款香氛護手霜、禮盒組，最熱賣的包含玫瑰花園、薰衣草香氣，如果有選擇障礙的職場人們，不妨可以入手禮盒組，可以隨著每天的喜好做變換。

6. Sabon護手霜

國民香氛保養品牌Sabon，除了常見熱賣的身體乳、沐浴油品項外，更把品牌的香氛特色注入護手霜裡！富含乳油木果油及蘆薈萃取的成分，提高保濕滋潤度、保護乾燥受損肌膚，辦公室裡面只要擦上Sabon護手霜，整間辦公室都會散發著耐聞的花香與水果香氣，編輯私心很喜歡白茶的香氣！另外同樣也有推出護手霜禮盒，不管送禮自用都是個好選擇呢～

7. 澳洲木瓜霜

澳洲木瓜霜可說是家中的必備品之一，它的魅力在於保濕效果很好，能處理肌膚大大小小的問題，像是長期處在冷氣房下，手指龜裂或是嘴唇容易乾裂脫皮，這時候就能薄擦一層木瓜霜，立即替肌膚補水；甚至像是蚊蟲叮咬、輕微撕裂傷口都能靠這條來修護唷～如果職場人們是木瓜霜的重度使用者，編輯推薦可以直接購入200g大包裝比較划算！

8. 凡士林

經典不敗的「凡士林」也是日常生活中的保濕必用品之一，100%純石蠟、不含添加香料及抗氧化劑的成分，適合所有肌膚使用！薄擦一層就能滋潤肌膚，不管職場人們是嘴唇乾裂，或是碰到腳後跟龜裂情況，都可以拿這罐保養，編輯偶爾還會充當晚安唇膜，厚敷到隔天早上雙唇會變很彈嫩呢～

相信大家在辦公室裡坐久了，肌膚一定會鬧乾荒，以上編輯分享「8款辦公室必備保濕好物推薦」，希望能提供給職場人們參考，如果有其他好用產品，也歡迎推薦給編輯唷！

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