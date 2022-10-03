子瑜「綁脖禮物裝」洩白皙嫩肩　Momo勒出美胸、曬腹肌誠意更足

記者王則絲／台北報導

韓女團TWICE近日於日本舉辦粉絲見面會，在當地人氣旺到一票難求，連因應粉絲要求進行加座，都被一分鐘秒殺，會後成員們陸續在IG上釋出造型幕後照，其中台灣成員周子瑜以一身「綁脖禮物洋裝」秀出白皙嫩肩，難得回母國活動的日籍成員Momo更是誠意十足，緊身洋裝勒出飽滿美胸，還曬出傲人川字腹肌，火辣過人。

▲TWICE 十月份在日本東京與大阪舉行粉絲見面會。（圖／翻攝自IG）



TWICE近年來積極攻佔日本市場，並在今年推出第四張日文專輯，不枉費成員們賣力的宣傳，創下不錯的成績，而在各國逐漸解封的狀況下，TWICE終於來到日本一連舉辦數日的粉絲見面會，10月1日至2日在東京舉行，10月8日至10日則將前往大阪，一票難求。

▲子瑜的見面會造型。（圖／翻攝自IG@thinkaboutzu）



會後TWICE成員們也不忘給無法參加的粉絲一點福利，在IG上陸續釋出造型美照，其中子瑜身穿鵝黃色的綁脖蝴蝶結洋裝擺拍，正好露出白皙的嫩肩，不論是綁起俏皮的低包頭、放下及肩長髮來搭配，都相當甜美可人，子瑜還特地用日文寫下：「可愛的我。」讓粉絲們心臟爆擊。

▲Momo的粉色中空陽中非常性感火辣。（圖／翻攝自IG@momo）



本身就是日本籍的Momo回到母國辦粉絲見面會，想必心情更是雀躍，當天她穿上粉紅色的中空洋裝，貼身包裹著飽滿的上圍，並秀出一截傲人的川字腹肌，非常的性感；隊長志效同樣穿著粉色的短洋裝，戴上項鍊結合腰鍊的特殊飾品來點綴，好身材令人不想移開目光；就連團內可愛擔當娜璉也來耍辣，一件白色蕾絲馬甲背心隱約透出胸前陰影。

▲志效、娜璉的見面會造型。（圖／翻攝自IG@_zyozyo、nayeonyny）



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