潤娥短版上衣不慎露出黑色小可愛　張員瑛身材太狂被讚「刷新美貌」

記者王則絲／台北報導

時裝周日程來到最後一站巴黎，韓國明星們紛至沓來，繼Jisoo、車銀優參加DIOR秀、韓韶禧現身BALENCIAGA大秀⋯⋯韓國仁川機場又捕捉到了潤娥出發前往巴黎，激短版上衣的造型讓她不慎露出黑色小可愛，小秀性感；女團IVE成員張員瑛也現身機場，迷你裙下一雙逆天長腿超搶鏡，真實九頭身身材實在太狂，被粉絲大讚：「刷新美貌！」

潤娥身為MIU MIU品牌大使，本次前往巴黎參加的正是MIU MIU即將於10月4日巴黎時間下午2點（台灣時間晚上8點）舉行的2023春夏大秀。從仁川機場出境的途中被媒體捕捉，潤娥穿著裸粉色的麻花針織衫、高腰牛仔褲造型現身，激短版的上衣讓她在行走、抬手時，時不時露出內搭的黑色小可愛，並放送一截纖腰小秀性感。

同樣身為MIU MIU品牌大使的張員瑛也現身機場準備前往看秀，女團IVE成張員瑛為韓國娛樂圈的大勢女星，今年僅18歲的她憑藉姣好外貌，被封為「人間洋娃娃」，擁有眾多資源，同時成為時尚圈的新寵兒。事實上張員瑛9月底才剛從珠寶品牌FRED的巴黎活動回國，沒兩天她又準備飛到巴黎參加時裝周，繁忙行程不禁令人心疼。

張員瑛的最新機場穿搭中，選穿成套的MIU MIU格紋西裝與短裙，頂著淡妝營造清新氣質，一雙不科學的長腿再次出來見人，在黑絲襪的包裹下看起來甚至更細了，幾乎超越九頭身的超狂身材令人羨慕不已，簡練的機場造型獲粉絲們盛讚：「刷新美貌」、「腿真的好長」、「不覺得員瑛跟MIU MIU很搭嗎？」、「連新聞照都美翻。」

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