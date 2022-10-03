fb ig video ETtoday search mobile

潤娥短版上衣不慎露出黑色小可愛　張員瑛身材太狂被讚「刷新美貌」

>

記者王則絲／台北報導

時裝周日程來到最後一站巴黎，韓國明星們紛至沓來，繼Jisoo、車銀優參加DIOR秀、韓韶禧現身BALENCIAGA大秀⋯⋯韓國仁川機場又捕捉到了潤娥出發前往巴黎，激短版上衣的造型讓她不慎露出黑色小可愛，小秀性感；女團IVE成員張員瑛也現身機場，迷你裙下一雙逆天長腿超搶鏡，真實九頭身身材實在太狂，被粉絲大讚：「刷新美貌！」

潤娥身為MIU MIU品牌大使，本次前往巴黎參加的正是MIU MIU即將於10月4日巴黎時間下午2點（台灣時間晚上8點）舉行的2023春夏大秀。從仁川機場出境的途中被媒體捕捉，潤娥穿著裸粉色的麻花針織衫、高腰牛仔褲造型現身，激短版的上衣讓她在行走、抬手時，時不時露出內搭的黑色小可愛，並放送一截纖腰小秀性感。

同樣身為MIU MIU品牌大使的張員瑛也現身機場準備前往看秀，女團IVE成張員瑛為韓國娛樂圈的大勢女星，今年僅18歲的她憑藉姣好外貌，被封為「人間洋娃娃」，擁有眾多資源，同時成為時尚圈的新寵兒。事實上張員瑛9月底才剛從珠寶品牌FRED的巴黎活動回國，沒兩天她又準備飛到巴黎參加時裝周，繁忙行程不禁令人心疼。

張員瑛的最新機場穿搭中，選穿成套的MIU MIU格紋西裝與短裙，頂著淡妝營造清新氣質，一雙不科學的長腿再次出來見人，在黑絲襪的包裹下看起來甚至更細了，幾乎超越九頭身的超狂身材令人羨慕不已，簡練的機場造型獲粉絲們盛讚：「刷新美貌」、「腿真的好長」、「不覺得員瑛跟MIU MIU很搭嗎？」、「連新聞照都美翻。」

►子瑜「綁脖禮物裝」洩白皙嫩肩　Momo勒出美胸、曬腹肌誠意更足

►貝克漢小女兒穿蕾絲裙太美了！　後台與超模姐妹合照一點也沒輸

關鍵字：

潤娥, 張員瑛, MIU MIU

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

12星座10月運勢！巨蟹格外怕孤單、天蠍要有一顆好勝的心

12星座10月運勢！巨蟹格外怕孤單、天蠍要有一顆好勝的心

難怪瘦不了！營養師曝8個「發胖壞習慣」　第2超多人都忽略

難怪瘦不了！營養師曝8個「發胖壞習慣」　第2超多人都忽略

男人5個下意識的小舉動　代表對你有意思 直播／蕭亞軒在巴黎收到「還沒賣的LV包」　10／4晚上看最新女裝與爆款 安格斯12星座一周運勢10／3-10／9　巨蟹念舊帶來好運、天秤桃花旺爆 最不適合當夫妻的星座CP！TOP 1火爆對上穩重　當然火水不容 2022國慶煙火在嘉義！不只雞肉飯　6間「超強甜點」全部非常好吃 潤娥短版上衣不慎露出黑色小可愛　張員瑛身材太狂被讚「刷新美貌」 星巴克推「漸變美人魚杯」顏色美翻！　透明「魚鱗玻璃杯」顏值擔當

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面