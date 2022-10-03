卡地亞台北101旗艦店宛如藝廊　梅花鹿與梯田入景、還有空中花園

▲卡地亞全台最具規模的台北101旗艦店開幕。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

歷經10個月的裝潢，卡地亞（Cartier）全台最具規模的台北101旗艦店，以嶄新的設計重新開幕，位於台北101購物中心3樓至5樓、近280坪的空間以精品酒店概念為設計主題，並巧妙融入台灣在地特色，無論燈飾、壁面裝飾都讓整間店宛如藝廊，令人驚喜的是5樓還設有空中花園，提供貴客舒適、非凡的體驗。

▲卡地亞台北101旗艦店3樓規劃為經典設計作品與婚戒專屬區域。（圖／卡地亞提供，以下同）





▲馬賽克藝術家Mathilde Jonquière為卡地亞台北101旗艦店打造的美洲豹藝術創作。

邁入台北101購物中心3樓的卡地亞旗艦店，首先印入眼簾是藝術家Mathilde Jonquière特別為此店創作的馬賽克作品，描繪夕陽西下時台北的天際線，美洲豹佇立在層次起伏的梯田之上，身邊為世界知名地標台北101，此作品前方則展示品牌最具標誌性的珠寶與腕錶作品，同一層還規劃婚戒與香水專區，以及掛有台灣版畫藝術家Muran創作綠意盎然植物與動物版畫的VIP室。

▲卡地亞台北101旗艦店3樓VIP室草綠色層板為裝飾藝術家André Groult運用稻稈鑲嵌製成，牆上掛畫為台灣版畫藝術工作者沐冉Muran的作品。





▲卡地亞台北101旗艦店4樓男士配件及腕錶專區有英國牆飾品牌De Gournay手工繪製的台灣梅花鹿壁紙裝飾。





▲英國牆飾品牌De Gournay手工繪製的美洲豹壁紙也出現在卡地亞台北101旗艦店4樓。

台灣的山林特色則於步上卡地亞台北101旗艦店4樓、5樓的牆面完美展現，搭配垂吊3層樓的捷克品牌Lasvit訂製燈飾，風格優雅。4樓規劃為腕錶、配件與生活精品專區，牆面上分別裝飾英國牆飾品牌De Gournay手工繪製的台灣梅花鹿與美洲豹吸睛，而5樓則由高級珠寶坐鎮，並設有全店8間VIP室中空間最大的鑑賞室，走出露臺則是品牌悉心規畫的空中花園，賞精品也同時享受休憩的美好。

▲卡地亞台北101旗艦店5樓為高級珠寶專區，設有整間店空間最寬敞的VIP室。





▲卡地亞台北101旗艦店5樓設有空中花園。（圖／記者陳雅韻攝）



同屬Richemont（歷峰）集團的萬寶龍（Montblanc），也以豪華酒店為靈感打造位於巴黎香榭麗舍大道開的全新旗艦概念店Montblanc Suite 4810，大門入口先以「Montblanc Suite 4810 Paris」的馬賽克地磚迎賓，入內後的1950年代復古風格「大廳」，由接待人員依據訪客的喜好與興趣來量身訂製完美體驗，先在此試用萬寶龍書寫工具，或到「禮賓區」選擇個人化配件，再深入則是書寫沙龍與鐘錶沙龍，最後方的「行李間」則是皮件展示區；嘉賓還有機會乘電梯上樓到4810套房，牆面上的箱子裡存放具高藝術價值的稀有書寫工具，為名符其實的「寶藏房」。

▲萬寶龍於巴黎香榭麗舍大道開設全新旗艦概念店Montblanc Suite 4810，規劃迎賓大廳與鐘錶沙龍。（圖／萬寶龍提供，以下同）





▲Montblanc Suite 4810的「行李間」展示皮件系列。





▲Montblanc Suite 4810旗艦店規劃「4810套房」，牆面上的小箱子存放著具有高藝術價值的稀有書寫工具。

►貝克漢訓話兒媳離超遠 貝嫂服裝秀謝幕哭了

►蕭亞軒52萬LV貴氣行頭露美腿登機 復出奔巴黎賞大秀

