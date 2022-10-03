王淨穿環保婚紗鬆口「閃婚可能性」　另一半必須會特殊技能

▲王淨穿著全球首件環保婚紗亮相，分享對於愛情、婚紗的想法 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台灣婚紗品牌LinLi Boutique今（3日）舉辦「Love the Earth──LinLi愛永續」大秀，邀請藝人王淨穿著全球首件環保婚紗亮相，她演繹起荷葉邊以及寬大裙襬夢幻感十足，看似難走動連上廁所都不便，但好在王淨練就了駕馭各式禮服的技能，讓她逗趣自詡「我是最會穿禮服上廁所的女明星」，另也大方表示，自己沒有所謂的適婚年紀，認為今天單身明天也可能閃婚。

▲王淨穿上全球首套環保婚紗，來自LinLi愛永續系列 。（圖／品牌提供）

王淨過去就與品牌有淵源，她曾在去年（2021年）金馬紅毯上穿著過LinLi Boutique的流蘇禮服為戰袍，今則以最新愛永續系列婚紗現身，單肩設計的白紗加上荷葉邊元素，讓她直言：「穿上它就感覺自己像小公主，好像坐在泡泡裡面一樣，連化妝師看到我今天的造型都感到熱淚盈眶。」

▲LinLi Boutique創辦人林莉（左）與王淨。（圖／品牌提供）

▲兩截式黃色禮服是王淨心頭好。（圖／品牌提供）

而她私心偏好比較帥氣的路線，特別點出秀上黑色洋裝、黃色兩截式禮服都是心頭好，還放話自己沒有尺度問題，王淨笑說：「我常常被問尺度，其實我真的還好，就是哪裡漂亮我就露，本來就崇尚漂亮的同時要以舒適感為主。」她也大讚品牌一直有兼顧到這件事，沒想到現在結合了永續議題，更加特別。

被問到自己何時想婚、心目中的理想婚紗？王淨說，不覺得自己非要在什麼年紀做什麼事，但可以確定是理想的婚禮會偏向派對形式，也不一定會穿白紗禮服，反而會選擇比較率性的時裝。她也順道開出徵偶條件，稱另一半必須要愛狗，「男生一定要會做一件我不會做的事情，有『特殊技能』，比方攝影、畫畫、煮飯也ok啦。」她透露自己很看心情，說不定今天還是單身明天就閃婚了，雖然目前專注在工作上，只不過偶爾看到情侶的放閃舉動，心裡仍會「圈圈叉叉」。

▲「Love The Earth-LinLi愛永續」時裝系列，立體多面布是一大看點。（圖／品牌提供）

品牌此次與黛莉公司合作，採用獨家設計生產的Beyond Spacer立體多面布，創作全球首見環保婚紗禮服系列，由於獨特的挺廓感、不易皺褶，穿脫非常便利，若不再穿著，回收後也再製重生為紗線。為迎合多種場合，帶來一系列長背心、小黑洋裝等，還有時裝化的輕禮服走入日常。

▲MSGM創意總監Massimo Giorgetti渴望打造一場非傳統的浪漫婚禮 。（圖／品牌提供）

婚禮常常是許多時尚品牌的靈感來源，MSGM在剛結束的米蘭時裝周2023春夏系列中，以來自1999 年《Dazed》雜誌Milla Jovovich戴著面紗和花冠的照片為發想；還有《Kill Bill追殺比爾》電影中Uma Thurman穿著婚紗的性感樣貌，多套造型運用透明布料裸露出皮膚，或是裝點蕾絲、亮片呈現出獨特輪廓。另外也有精緻的紮染印在萊卡連身裙和上衣上；交叉和蝴蝶結的性感交錯，或者掛脖雪紡連衣裙。花朵蔓延在鏤空連身裙和黑白府綢襯衫上創造出視覺圖案，如同看完一場瘋狂的婚禮。

►保養控最愛抗老精華「蘭蔻小黑瓶」 限量加大版入手最划算

