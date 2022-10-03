秋季香氛報到！愛馬仕推出兒童香水、Anna sui花果香氛飄仙氣

記者曾怡嘉／綜合報導

香味代表一個人的品味，而身上散發的香氣更是你的隱形配件，舒服香氣絕對為整體印象加分，《ET FASHION》盤點近期上市的新款香氛，各個有話題，你喜歡哪一款呢？

▲愛馬仕 CABRIOLE 兒童香水，50ml，3,800元。

愛馬仕推出首款兒童香水，不含酒精很適合嬌嫩肌膚使用，愛馬仕香水創作總監暨專屬調香師Christine Nagel 將桂花的絲潤柔情、金銀花的細膩清新，與檀香的雍容優雅結合在一起，舒服的香氣讓人聯想到孩子臉頰上淡淡的杏桃清香。

▲Anna Sui 綺幻星夜淡香水，50ml，2,550元。

Anna Sui全新的綺幻星夜淡香水，以夢幻熱氣球搭配空靈感花果香，瀰漫著濃濃少女香息。前調以梨子和佛手柑揭開序幕，中調搭配馥郁的鳶尾花、蘋果花、黃葵籽香氣，最後再將琥珀、冰糖和木香相互堆疊，彷彿在夜空中開啟一段神奇的香味之旅。

▲Gucci 幻夢茉莉花淡香精，100ml，5,800元。

由璀璨的大花茉莉為主體，高貴且溫柔的茉莉花在絢麗地淬鍊下，使珍貴的花香調完美呈現。瓶身以創意總監 Alessandro Michele 重新演繹，靈感來自綠松石的神秘的力量，為希望和安定的象徵，綠松石的色調為香水瓶身披上夢幻般的色彩。

▲Aseop 艾底希思香水，5,600元。

Aesop再推香水力作，全新的艾底希思香水引用了納西瑟斯神話的象徵意義，向鏡面背後的想像世界致敬，揉合水塘鏡池旁挑動感官的花香，以及岩蘭草、檀香、雪松的木質調底蘊，細細品味每次都有不同層次的感受。

▲YSL 自由不羈淡香精，50ml，5,000元。

YSL全新自由不羈淡香精萃取來自摩洛哥奧里卡花園的藏紅花香氣，揉合蜂蜜幻化成輕甜香調，以法國薰衣草與摩洛哥澄花為主調注入明亮輕甜感，更以頂級波本香草與義大利佛手柑轉為難以抗拒的迷人氣息。

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