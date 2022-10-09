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台北6間人氣BUFFET！爐烤牛排、各式海鮮　網票選冠軍店家必吃

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圖、文／MENU美食誌

嚴選6間台北人氣BUFFET，現切爐烤牛排、澎派現流海鮮一次品嚐！想一次品嘗很多美食，但又沒太多預算，那就去吃吃到飽吧！

台北喜來登大飯店 十二廚 KITCHEN 12
台北市中正區

將整間餐廳劃分成12個美食區，全廳裝潢風格以寬敞明亮為主要基調，搭配挑高十七層樓的中庭玻璃天幕設計，完美詮釋日間天光與夜晚星空相互輪替輝映的浪漫情懷。

▲吃到飽 。（圖／美食誌提供）

▲台北喜來登大飯店 十二廚 KITCHEN 12（MENU美食誌大嬸愛美食提供）

台北寒舍艾美酒店 探索廚房
台北市信義區

探索廚房完美呈現各國風味料理，並將餐檯規模與國際知名餐廳同步接軌，嶄新開創獨領風騷的爐烤新潮流，提供給賓客更繽紛的佳餚無限暢食，價格約890至1890元，隨時段有所調整。

▲吃到飽 。（圖／美食誌提供）

▲台北寒舍艾美酒店 探索廚房（MENU美食誌Milly提供）

台北君悅大飯店 凱菲屋 CAFÉ
台北市信義區

網路票選台北必吃Buffet的冠軍，主打每天提供200道以上中西印日的料理，餐盤更換率快且每份份量適中，可以嘗試許多不同的口味！

▲吃到飽 。（圖／美食誌提供）

▲台北君悅大飯店 凱菲屋 CAFÉ（MENU美食誌Yolanda提供）

台北晶華酒店 栢麗廳
台北市中山區

圓形取餐、整面落地窗是「晶華栢麗廳」的一大特色，喜歡牛排的朋友絕對要試試肋眼牛排，每天從台東成功漁港直送的海鮮也是不能錯過的必吃美味！

▲吃到飽 。（圖／美食誌提供）

▲台北晶華酒店 栢麗廳（MENU美食誌Joy Liou提供）

漢來海港自助餐廳 HARBOUR台北敦化店
台北市大安區

主打海鮮控必吃的海鮮buffet，各式海鮮應有盡有，除此之外，現沖牛肉湯也是熱門品項之一，牛肉的鮮甜跟高湯結合在一起，絕對意猶未盡！

▲吃到飽 。（圖／美食誌提供）

▲漢來海港自助餐廳 HARBOUR台北敦化店（MENU美食誌wen❤提供）

豐FOOD 海陸百匯 多國料理
台北市中山區

除了主打的海鮮以外，豐FOOD海陸百匯還提供港式、西式、日式、美式、泰式等各式的異國料理，更重要的是還提供紅酒、白酒、啤酒無限暢飲，是不是超動心！

▲吃到飽 。（圖／美食誌提供）

▲豐FOOD 海陸百匯 多國料理（MENU美食誌安安提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 台北, 自助餐廳, 吃到飽, BUFFET

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