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巴黎時裝周／《蒼蘭訣》虞書欣、歐陽娜娜同場比帥　GIVENCHY新包誕生

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記者王則絲／台北報導

GIVENCHY（紀梵希）於2日舉行2023春夏大秀，現場名人排場盛大，包括身為全球品牌大使的韓女團aespa、布魯克林貝克漢夫婦、《蒼蘭訣》虞書欣，以及女星歐陽娜娜，互尬場面超精彩。GIVENCHY 2023春夏女裝系列結合了「最法式」與「最美式」的兩種風格，透過高訂的手法打造出一系列帥裝，其中新包款「Voyou」的誕生也值得一看。

▲GIVENCHY 2023春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲aespa全員出席GIVENCHY 2023春夏女裝大秀。（圖／品牌提供）

身為現場唯一的K-pop女團aespa自然吸引了大量目光，四位成員穿著灰白色的裙裝登場，展現酷美與精緻的氛圍；布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）與妮可拉佩茲（Nicola Peltz）小倆口時裝周行程滿檔，這回以黑色西裝搭成情侶裝甜蜜亮相；最近以《蒼蘭訣》一劇大紅的虞書欣則是卸下平時的清純可愛，身穿白色裙裝與長靴，酷勁噴發；身為品牌大使的歐陽娜娜亦穿著帥氣的黑裝現身，眾人同場比帥。

▲GIVENCHY 2023春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2023春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2023春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲布魯克林貝克漢夫婦、虞書欣、歐陽娜娜也同場現身。（圖／品牌提供）

GIVENCHY 2023春夏女裝大秀來到Jardin de Plantes de Paris 巴黎植物園舉辦，創意總監Matthew M. Williams在本季注入品牌創辦人Hubert de Givenchy的高級訂製精神，將之與自己的美式風格融合，集結「巴黎」與「洛杉磯」兩大時髦城市的精髓來創作，看起來既衝突又契合。Matthew M. Williams說道：「通過他為奧黛麗赫本所做的工作，紀梵希先生為我的國家帶來某種來自巴黎的影響，給了我們對優雅的看法，同時，就像美國音樂文化現在一直在激發法國青年世代的衣櫥。」

▲GIVENCHY 2023春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2023春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2023春夏女裝注入創辦人的高訂精神。（圖／品牌提供）

本季中間抽繩、抓皺的洋裝、裙子、上衣，取自過往檔案庫中的高訂的技術手法，不對稱的單肩洋裝以胸衣的方式遮蓋另一邊胸部。箱式的夾克外套採用粗花呢和毛絨打造，靈感其實是來自GIVENCHY新構想的4G標誌。

大量的男裝元素充斥在本季當中，寬大的飛行夾克、風衣、低腰工裝褲⋯⋯除了美式經典風格的刷色丹寧面料外，也運用最能凸顯巴黎城市語彙的粗花呢和編織呈現。以仿舊皮革創作的緊身胸衣配上低腰褲裝，將法式性感與美式街頭品味混合，運用不同風格的單品堆疊搭配出現代感。

▲GIVENCHY 2023春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2023春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2023春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2023春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2023春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲本季中可見大量帥氣男裝元素。（圖／品牌提供）

本季還有一款「Voyou」手袋誕生，梯形的包型尺寸很大，將皮革的肩背帶與五金釦環延伸到包身上，面料恣意垂褶的模樣帶出典型的率性巴黎風格。

▲GIVENCHY 2023春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2023春夏女裝。（圖／品牌提供）

▲「Voyou」手袋誕生。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

巴黎時裝周, GIVENCHY, 紀梵希, 歐陽娜娜, 虞書欣

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