牛爾老師教不同膚質選美白成分！　搭配2招小秘訣效果更提升

▲牛爾老師教2招小秘訣，讓美白效果更提升。（圖／翻攝IG@goodal_official、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導

好不容易揮別炎熱的夏天進入秋季，你是不是發現自己又變黑了，甚至臉上斑點更多了？想趁秋冬白回來，到底該用什麼美白產品才好？美容教主牛爾老師就特別分享5種常見美白成分，更針對不同膚質給出選擇建議和使用小秘訣，讓美白效果更加乘，幫你恢復白淨均勻膚色。

牛爾老師指出，黑色素的產生是黑色素細胞經過外界刺激，在酪胺酸酶的作用下，進行多個步驟的氧化，最後轉移到皮膚角質層。因此，想要讓肌膚白回來，就要從抑制酪胺酸酶活性、抗氧化、抑制黑色素轉移至角質層和加速角質代謝等方面來著手。牛爾老師也針對常見的5種美白成分，一一說明其美白作用原理。

＃熊果素



熊果素是通過抑制體內酪胺酸酶的活性，來阻止黑色素生成，進而減少皮膚色素沈積、預防色斑的生成，同時還有殺菌和協同抗發炎等功效。

＃傳明酸



傳明酸能阻礙黑色素細胞活性，減少黑色素增加，性質相對來說更穩定溫和。

＃酸類成分



果酸主要作用於肌膚表皮，去除過度老化的角質層，水楊酸則能在調理角質的同時，幫助疏通毛孔並抗發炎。

＃菸鹼醯胺



菸鹼醯胺（維生素B3衍生物）可防止黑色素擴散浮現臉上，同時提升新陳代謝，加速含有黑色素細胞的角質脫落。

＃麴酸



麴酸可阻止酪胺酸酶生成，降低酪胺酸酶活性，從源頭阻斷黑色素的生成。

除了了解美白成分的作用原理，更要依照個人膚質、膚況來做選擇。牛爾老師建議敏感性肌膚，要使用較溫和的美白成分，像是傳明酸、鞣花酸、植物萃取等，避開濃度過高的維他命C或果酸類，以免過度刺激角質造成不適；而油性肌膚則建議使用偏酸類的美白成分，像是杏仁酸，有助於促進多餘角質代謝、排除油脂，提升整體肌膚的細緻度。也可以用杏仁酸搭配傳明酸的組合，一方面能加強角質代謝，另一方面也能防止黑色素增生。

牛爾老師也提醒，在塗抹美白產品前，可先用棉質化妝棉浸潤足夠的美白化妝水或角質化妝水，用擦拭肌膚的動作將臉部多餘的老廢角質帶走，提升後續保養品的吸收力。而在使用美白精華類產品後，可以用具有封閉性的美白面膜或美白晚安凍膜，再次促進滲透、增強效果。

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