fb ig video ETtoday search mobile

牛爾老師教不同膚質選美白成分！　搭配2招小秘訣效果更提升

>

▲▼ 牛爾老師教2秘訣讓美白效果更提升。（圖／翻攝IG）

▲牛爾老師教2招小秘訣，讓美白效果更提升。（圖／翻攝IG@goodal_official、@laneige_kr）

記者張毓容／綜合報導　

好不容易揮別炎熱的夏天進入秋季，你是不是發現自己又變黑了，甚至臉上斑點更多了？想趁秋冬白回來，到底該用什麼美白產品才好？美容教主牛爾老師就特別分享5種常見美白成分，更針對不同膚質給出選擇建議和使用小秘訣，讓美白效果更加乘，幫你恢復白淨均勻膚色。

牛爾老師指出，黑色素的產生是黑色素細胞經過外界刺激，在酪胺酸酶的作用下，進行多個步驟的氧化，最後轉移到皮膚角質層。因此，想要讓肌膚白回來，就要從抑制酪胺酸酶活性、抗氧化、抑制黑色素轉移至角質層和加速角質代謝等方面來著手。牛爾老師也針對常見的5種美白成分，一一說明其美白作用原理。

＃熊果素

熊果素是通過抑制體內酪胺酸酶的活性，來阻止黑色素生成，進而減少皮膚色素沈積、預防色斑的生成，同時還有殺菌和協同抗發炎等功效。

＃傳明酸

傳明酸能阻礙黑色素細胞活性，減少黑色素增加，性質相對來說更穩定溫和。

＃酸類成分

果酸主要作用於肌膚表皮，去除過度老化的角質層，水楊酸則能在調理角質的同時，幫助疏通毛孔並抗發炎。

＃菸鹼醯胺

菸鹼醯胺（維生素B3衍生物）可防止黑色素擴散浮現臉上，同時提升新陳代謝，加速含有黑色素細胞的角質脫落。

＃麴酸

麴酸可阻止酪胺酸酶生成，降低酪胺酸酶活性，從源頭阻斷黑色素的生成。

除了了解美白成分的作用原理，更要依照個人膚質、膚況來做選擇。牛爾老師建議敏感性肌膚，要使用較溫和的美白成分，像是傳明酸、鞣花酸、植物萃取等，避開濃度過高的維他命C或果酸類，以免過度刺激角質造成不適；而油性肌膚則建議使用偏酸類的美白成分，像是杏仁酸，有助於促進多餘角質代謝、排除油脂，提升整體肌膚的細緻度。也可以用杏仁酸搭配傳明酸的組合，一方面能加強角質代謝，另一方面也能防止黑色素增生。

牛爾老師也提醒，在塗抹美白產品前，可先用棉質化妝棉浸潤足夠的美白化妝水或角質化妝水，用擦拭肌膚的動作將臉部多餘的老廢角質帶走，提升後續保養品的吸收力。而在使用美白精華類產品後，可以用具有封閉性的美白面膜或美白晚安凍膜，再次促進滲透、增強效果。

►約會前長痘好困擾？皮膚科醫師教「爆痘急救4步驟」　各種痘都適用

►保養控最愛抗老精華「蘭蔻小黑瓶」 限量加大版入手最划算

►反覆長痘好不了？皮膚科醫師：可能是身體求救訊號，快做6檢查

關鍵字：

保養, 護膚, 美白, 亮白, 淡斑, 成分, 挑選, 使用, 秘訣, 牛爾老師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

傳說中「最難追」星座Top 3 ！　第一名感情被動，對浪漫招數過敏

12星座10月運勢！巨蟹格外怕孤單、天蠍要有一顆好勝的心

12星座10月運勢！巨蟹格外怕孤單、天蠍要有一顆好勝的心

難怪瘦不了！營養師曝8個「發胖壞習慣」　第2超多人都忽略

難怪瘦不了！營養師曝8個「發胖壞習慣」　第2超多人都忽略

男人5個下意識的小舉動　代表對你有意思 直播／蕭亞軒在巴黎收到「還沒賣的LV包」　10／4晚上看最新女裝與爆款 安格斯12星座一周運勢10／3-10／9　巨蟹念舊帶來好運、天秤桃花旺爆 最不適合當夫妻的星座CP！TOP 1火爆對上穩重　當然火水不容 2022國慶煙火在嘉義！不只雞肉飯　6間「超強甜點」全部非常好吃 潤娥短版上衣不慎露出黑色小可愛　張員瑛身材太狂被讚「刷新美貌」 星巴克推「漸變美人魚杯」顏色美翻！　透明「魚鱗玻璃杯」顏值擔當

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面